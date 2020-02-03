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Какие трейлеры фильмов и рекламу показали на Super Bowl 2020 

от Telekritika
От Telekritika 1101
Главная Диджитал Какие трейлеры фильмов и рекламу показали на Super Bowl 2020 

Отрывки из фильмов «Форсаж 9», «Не время умирать», «Мулан» и другие, а также лучшая реклама со знаменитостями.

2 февраля в Америке прошел Суперкубок – 50-й чемпионат Национальной футбольной лиги США.

Традиционно, во время трансляции игры на телевидении, голливудские студии показывают трейлеры грядущих премьер, а рекламные компании – новые ролики.

Видео обычно показывают по 30 секунд, так как эфирное время во время показа матча стоит от $5,6 млн за полминуты. Стоимость показа 30-секундного ролика во время трансляции на канале CBS в прошлом году составила $5,25 миллиона, то есть $175 тысяч за секунду эфирного времени, что на 50 тысяч больше, чем годом ранее. Всего телекомпания за один день получила прибыль от показа в объеме $336 млн. К финалу этого года телекомпания Fox продавала 30-секундные рекламные блоки по цене $5,6 миллиона.

Итак, какие трейлеры и рекламу показывали на Super Bowl… 

Трейлеры

«Тихое место 2» 

Нарезка из хоррора cиквела с Эмили Блант. Похоже, история с молчаливым городом из первой части продолжается.

Премьера в Украине: 19 марта 2020.

«Лучший стрелок 2»

Боевик с Томом Крузом, картина является продолжением фильма 1986 года.

Премьера в Украине: 16 июля 2020.

«Форсаж 9»

Девятая часть франшизы о Домикине Торетто и его команде.

Премьера в Украине: 21 мая 2020.

«Черная вдова»

Марвеловский спин-офф о Наташе Романофф со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Премьера в Украине: 30 апреля 2020.

«Человек-невидимка» 

Детективный сай-фай с Элизабет Мосс от создателя «Астрала».

Премьера в Украине: 27 февраля 2020.

«Не время умирать» 

Продолжение культовой саге об Агенте 007 — Джеймсе Бонде.

Премьера в Украине: 9 апреля 2020.

«Мулан» 

Экранизация диснеевского мультфильма о девушке Мулан, которая переоделась в мужчину, чтобы вступить в армию.

Премьера в Украине: 26 марта 2020.

«Миньоны: Грювитация» 

Продолжение спин-оффа о миньонах из «Гадкого я». На этот раз Миньоны знакомятся с молодым Грю, а действие будет происходить в 70-х.

Премьера в Украине: 2 июля 2020.

«Соник в кино» – трейлер и реклама

Перерисованный Соник из старой видеоигры таки выйдет в кино, несмотря на плохие отзывы из-за первой рисовки.

Премьера в Украине: 13 февраля 2020.

«Cпанч Боб в бегах»

Мультсериал о губке-поваре из ресторана «Красти Краб» вскоре появится на экранах в виде фильма, с участием Киану Ривза.

Премьера в Украине: 4 июня 2020.

 

Первые кадры из «ВандаВижн», «Сокол и Зимний солдат» и «Локи»  

Студия Marvel и Disney + показали нарезку из основных грядущих сериалов. Можно увидеть Элизабет Олсен, Тома Хиддлстона, Дэниэля Брюля и других актеров.

Рекламные ролики

Facebook и Сильвестр Сталлоне

Компания Facebook купила 60-секундный слот для показа рекламы во время трансляции Суперкубка. Реклама соцсети появилась в эфире Супербоула впервые. Был показан ролик с рекламой групп соцсети в рамках кампании More Together, в ней снялись Крис Рок и Сильвестр Сталлоне.

Аmazon Alexa с Эллен Дедженерес

Какой был бы мир без умной колонки Alexa? Эллен ДеДженерес рассуждает.

Jeep с Биллом Мюрреем

Билл Мюррей вновь возвращается в свой «День сурка».

Hyundai с Крисом Эвансом, Джоном Красински и  Кристин Дратч

Pepsi

Реклама Pepsi c отрывком гимна Super Bowl в стиле рок.

Морти и Pringles

Похоже на очередную рекламу на галактическом ТВ в «Рике и Морти».

Planters

Орешек прощается с жизнью в дорожном путешествии Planters.

Мountin Dew и Брайан Крэнстон

Имитация сцены из «Сияния» для рекламы газировки.

NEW YORK LIFE INSURANCE

Страховая компания о четырех видах любви на греческом языке.

Cheetos под Can’t touch this

MC Hammer cнова исполнил свой хит 90-х в новом ролике для Cheetos.

Audi и Мейси Уильямс

Мейси Уильямс поет заглавную тему из «Холодного сердца».

Coca-cola Energy

Энергетик от Кока-кола помогает Джоне Хилла собраться на вечеринку к Мартину Скорсезе.

Фото: кадр из трейлера «Черная вдова» 

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