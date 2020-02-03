Трудности легализации: рецензия на фильм «Джентльмены» Гая Ричи

Выпущенные в 2015 году «Агенты А.Н.К.Л», хоть и представляли собой стильный оммаж шпионским боевикам эпохи Холодной войны, были безнадежно испорчены вялым и слишком предсказуемым сюжетом. Фильм не смог отбить в прокате свои $75 млн бюджета, так что сиквел был отправлен пылиться на полку.

Это же чувство стиля внезапно изменило Ричи в «Короле Артуре». Лента попыталась одновременно сыграть на полях «Властелина колец» и «Одиннадцати друзей Оушена», но с треском провалилась на обоих. Получилась непонятно на кого рассчитанная каша, в которую напихали отовсюду взятых образов, не позаботившись хотя бы тем, чтобы они выглядели органично. Итог закономерен: разгромные отзывы, статус одного из главных кассовых провалов 2018-го и крест на идее Warner Bros. сделать свою киновселенную на основе легенд о Рыцарях круглого стола.

Прошлогоднего «Аладдина» картиной Ричи можно назвать с трудом, скорее подработкой по найму. Disney снимает игровые ремейки своей классики по одному шаблону, не давая постановщикам возможности как-то проявить свой почерк и виденье.

«Джентльмены» – более авторский и важный для британца проект, в котором он числится еще одним из авторов сценария. Это и есть возвращение Гая Ричи к своим корням, которое так долго ждали поклонники «Большого куша» и «Карт, денег и двух стволов». Получилось ли у него вернуться в седло?

Однажды в Англии

Сразу стоит отметить, что режиссер благоразумно не стал пытаться войти в ту же реку второй раз и снять что-то похожее на свои первые две картины. Благодаря этому «Джентльмены» смотрятся свежо, несмотря на использование почти полного набора характерных приемов Ричи.

В центре сюжета ленты пребывает Майк Пирсон, американский эмигрант прошедший путь от мелкого торговца травки до владельца крупнейшей в Великобритании сети производства и сбыта марихуаны. Майк решает продать свой бизнес, чтобы легализоваться и уйти на заслуженную пенсию. Ему удается найти подходящего клиента – богатого соотечественника по имени Мэтью – однако вскоре дело усложняется из-за вмешательства китайской мафии, лондонских гопников и других персонажей.

Причем подается все в формате беседы между акулой пера Флетчером и Реймондом, правой рукой Майка. У первого на руках имеется солидный компромат, оформленный в виде сценария, который он угрожает сделать достоянием общественности, если ему не выплатят кругленькую сумму денег или убьют. Такой подход позволяет использовать прием ненадежного рассказчика и подачи одного события с разных ракурсов. Ну и создает дополнительную интригу.

Как в старые добрые

В свое время критики и зрители окрестили Гая Ричи «английским Квентином Тарантино», и «Джентльмены» напоминают, за что он получил столь лестный титул. В картине хватает остроумных диалогов, колоритных персонажей, удачного юмора и отлично подобранных композиций в саундтреке. Есть даже фирменный «вид из багажника».

Почти двухчасовой хронометраж пролетает незаметно, ни разу не дав повода заскучать. Смазывает впечатление только последняя четверть ленты, в которой количество разнообразных хитрых интриг и комбинаций на минуту экранного времени выходит за разумные пределы, а один и тот же твист повторяется с интервалом менее 10 минут.

Помимо вполне ожидаемых рассуждений о жизни предводителя криминальной империи, «Джентльмены» выводят на первый план тему противостояния старшего и младшего поколения гангстеров. Первые предпочитают поменьше прибегать к насилию и решать проблемы с помощью уговоров, вторые – идти напролом. Причем Гай Ричи не отдает явного предпочтения ни одной из сторон.

Сюда же относится тема технологий, не дающих бандитам старой закалки лихо вести дела как прежде. В наше время им приходится беспокоиться не столько из-за свидетелей, сколько из-за их смартфонов. В одном из эпизодов и вовсе можно увидеть аллюзию (может и непреднамеренную) к «Черному зеркалу». Также с технологиями связан один из главных ляпов фильма, который не получится объяснить без скатывания в спойлеры.

С актерской игрой в фильме все хорошо, хотя вряд ли стоило ожидать иного с таким-то кастом. Особенно ярким получился второстепенный персонаж Тренера в исполнении Колина Фаррелла, который стал настоящим украшением картины. Еще можно выделить Хью Гранта, отлично влившегося в образ скользкого писаки таблоида.

Эрго

«Джентльмены» лишний раз доказывают, что Гай Ричи только зря тратил свое время и талант на блокбастеры. Комедийные криминальные экшены – как раз то, что у него отлично получается и то, чем ему, пожалуй, стоит заниматься. Вместе с тем, это ни разу не прорыв и не веха. Просто бодрое и в меру запутанное кино, обязательное к ознакомлению всем поклонникам творчества британца и жанра в целом.

Фото: кадр из фильма «Джентльмены»

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