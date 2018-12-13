🎬 ProПрокат: Аквамен, Супер-Николай и компания

Премьеры 13 декабря простерлись от мультфильма с рейтингом 0+ до экранизации скандального романа Рю Мураками (18+).

«Аквамен»

В ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен

Этот фильм вынудил критиков забыть о том, что еще недавно они называли самым бессмысленным супергеройским боевиком «Веном» с Томом Харди; теперь титул должен был перейти к «Аквамену» с Джейсоном Момоа. Тем не менее, игнорировать столь по-сорочьему броское и странное зрелище трудно. Как минимум, Эмбер Херд, исполняющая в фильме роль русалочки Ариэль для взрослых (а если серьезно – то одомашненной по сравнению с комиксами DC морской владычицы Меры), вполне может спровоцировать очередной всплеск популярности сипанка – субкультуры, вдохновляющейся морской тематикой и культурой интернета 90-х. Один бессмысленный феномен приводит к возрождению другого – что ж тут хорошего, спросите вы? А то, что поплетшиеся в кино критики все-таки впечатлились кэмп-эстетикой и нагнали «Аквамену» уже почти 80% рейтинга на «томатах». В каком еще фильме можно увидеть боевых акул на большом экране (по крайней мере, пока не вышел ремейк «Флэша Гордона»)?

«Человек-паук: Вокруг вселенной»

Роли озвучивали: Шамеик Мур, Лив Шрайбер, Махершала Али, Зои Кравиц, Джейк Джонсон, Крис Пайн

Ну и чтоб не отходить далеко от супергероев в 3D, взглянем и на мультфильм по мотивам комиксов Marvel, который вызвал практически однородный восторг у детей и взрослых дядек, привыкших росчерком пера громить фильмы вроде вышеупомянутого. Не будем подробно останавливаться на озвучивавших его актерах; новую экранизацию культового «Корабельного холма» звездные голоса не спасли, так что наличие у этой новинки таких актеров, как Николас Кейдж и звезда грядущего «Настоящего детектива» Махершала Али – далеко не главная заслуга создателей. Главные – это непривычно стильная по меркам массовых 3D-мультфильмов анимация, которая напрямую отсылает к комиксам, и непревзойденный юмор. Когда оригинальный Человек-паук Питер Паркер обучает тонкостям супергеройства своего бруклинского преемника Майлза Моралеса, тот спрашивает, сколько всего в мире Людей-пауков. «Узнаешь на Комик-коне», — отвечает Питер, и поверьте, это еще не самая прицельная шутка мультфильма.

«Приключения S Николая»

В ролях: Максим Лучак, Василий Вирастюк, Мария Ефросинина, Григорий Боковенко, Пшемыслав Циприански, Иванна Бородай

Завершим супергеройскую тематику отечественным супер-дедом: чтобы спасти «S Николая», маленьким героям семейной комедии Семена Горова придется победить Николая-негодяя в исполнении Василия Вирастюка. Фильм примечателен не только потому, что роль отца семейства исполнил приглашенный польский актер Пшемыслав Циприански, на родине известный ролью вампира Эдварда в трэш-пародии на «Пятницу, 13-е». Это к тому же очередной повод проверить, насколько отечественные производители научились отрабатывать продакт-плейсмент: огромный баннер спонсора – одного из провайдеров мобильной связи – мельтешил уже в трейлере, так что остается лишь считать, сколько раз герои похвалят отличную сеть в Карпатах в фильме, которому Госкино выделило почти 23 млн грн.

«Закат»

В ролях: Сюзанна Вуэст, Влад Иванов, Юли Якаб, Бьорн Фрайберг, Моника Бальшаи, Левенте Молнар

Вторая полнометражная работа режиссера «Сына Саула» Ласло Немеша была непростым тестом для самого автора: после душераздирающей драмы о Холокосте ему предстояло сделать более локальную и камерную драму о семейной тайне и ожидании Первой мировой войны. Теперь это непростой тест для зрителей: увы, повторить шум и ярость дебюта Немешу не удалось: «Закат» — классический маркер в фильмографии будущего auteur, у которого «первый – золотой, второй – проходной» (на Rotten Tomatoes у фильма немногим больше 50% рейтинга). Два с половиной часа – неподъемный хронометраж для ленты, сюжет которой движет вперед одна-единственная загадка: кто подставил семью главной героини Ирис Лейтер, лишив ее наследства в виде знаменитой шляпной мастерской? Звучит это так же поверхностно, как и выглядит, но если за этими вуальками и булавками вы сможете разглядеть пульсирующую тьму предвоенной Австро-Венгрии, то спустя годы сможете заявить: я не отвернулся от Ласло Немеша, когда почти все утратили в него веру.

«Пирсинг»

В ролях: Миа Васиковска, Уенделл Пирс, Кристофер Эбботт, Лайа Коста, Мария Диззия, Марин Айрлэнд

Психологический триллер Рю Мураками, который называли японским воплощением кошмаров Дэвида Линча, спустя 24 года после публикации превратился в стильный фильм с Мией Васиковской и рейтингом R. Завязка сюжета осталась прежней: приличный с виду отец семейства (Кристофер Эббот) уходит по своим делам, на самом деле отправляясь реализовать навязчивое желание – убивать. Убить он планирует проститутку: учитывая, что эту роль сыграла Васиковска, фигурирующая как главный персонаж, нетрудно догадаться, что план так просто не сработает. Но вы все-таки обратите внимание на Эббота: если в хитовом «Человеке на Луне» он выполнял роль второй скрипки для Райана Гослинга, то уже скоро будет солировать в экранизации культовой «Поправки-22». А вот Николаса Песке запоминайте в том случае, если любите качественное жанровое кино: срежиссировав в 2016 году черно-белый хоррор «Глаза моей матери», он вернется к ужасам и японским первоисточникам в 2019 году, поставив ребут «Проклятия».

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