Прошлое наступает: новый трейлер «Настоящего детектива»
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Прошлое наступает: новый трейлер «Настоящего детектива»

от Telekritika
От Telekritika 21
Главная Кино Прошлое наступает: новый трейлер «Настоящего детектива»

Прошлое наступает на пятки, и речь не только о прошлом главного героя новой истории, детектива Уэйна Хейса в исполнении Махершалы Али. Но и о демонах прошлого сезона, который поклонникам «Настоящего детектива» с Мэтью Макконахи показался пресным и не очень-то «настоящим».

Действие 3 сезона шоу происходит в Арканзасе. Упомянутый детектив явно не может прийти в себя после одного из дел, исход которого не показался ему убедительным. «В моей работе нет уверенности. Это умиротворение тревожит сильнее, чем что-либо другое… Я хочу знать всю историю», — вещает закадровый голос Махершалы Али, удостоенного «Оскара» за роль в фильме «Лунный свет».

Помимо него, звездами нового сезона станут Мэми Гаммер («Конец тура»), Стивен Дорфф («Где-то») и Кармен Эджого («Фантастические твари»). В качестве режиссера выступит Дэниел Сэкхайм. Премьера 3 сезона состоится в январе 2019 года на HBO.

Напомним, недавно Esquire перечислил 10 лучших сериальных эпизодов этого года – от драматичных «Американцев» до сюрреалистического мультфильма.

Фото: HBO

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