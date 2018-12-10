👑 Esquire назвал лучшие эпизоды сериалов-2018

В число лучших серий вошли:

«Шиттс Крик» (6 сезон, 4 серия) – «Канадское шоу стало тихим источником улыбок, поставив у руля комиков-легенд Юджина Леви и Кэтрин О’Хару, но ни один из прошлых эпизодов 6 сезона не передал суть сериала так хорошо, как серия под названием “Открытый микрофон”», — пишет Esquire.

«Поза» (1 сезон, 6 серия) – у одного из самых ярких сериалов 2018 года было немало трагических моментов, и серия «Любовь как послание» повествует как раз о такой ситуации: герои сериала устраивают кабаре-вечеринку в больнице для умирающего от СПИДа друга.

«Удивительная миссис Мейзел» (2 сезон, 7 серия) – сериал-лауреат прошлогоднего «Золотого глобуса» и в этом году претендует на награду в категории «Лучшее комедийное шоу». Наверняка во многом благодаря серии, в которой Мидж должна принять судьбоносное решение – продолжать ли карьеру в стендапе.

«Американцы» (6 сезон, 10 серия) – финальный эпизод сериала-долгожителя о семье русских шпионов взял планку, заданную с самого начала шоу: Esquire называет серию одной из лучших в истории телевидения последних лет.

«Большой рот» (2 сезон, 5 серия) – сюрреалистичный анимированный ситком не только выдал во втором сезоне отличную сатиру, но и продемонстрировал камео всеми любимого «Касла» Натана Филлиона.

«Навсегда» (1 сезон, 6 серия) – «бутылочная» серия популярного ситкома Amazon, т. е. снятая практически без участия основного актерского состава. Эпизод рассказывает о героях по имени Андре и Сара, чей трагически закончившийся роман вынуждает главную героиню сериала Джун поразмышлять о собственной семье.

«Блеск» (2 сезон, 8 серия) – та самая, с Горбачевым на стене. Эпизод снят в форме реальной серии шоу о женском рестлинге, вокруг которого крутится сюжет сериала, так что это настоящий подарок не только для фанатов сериала, которые уже ждут третий сезон, но и для тех, кто ностальгирует по сумасшедшему ТВ 80-х.

«В лучшем мире» (3 сезон, 10 серия) – комедия о девушке, после нелепой гибели попавшей в «лучший мир», выстрелила в 3 сезоне эпизодом в духе романов Филипа Дика: Элеанор, Чиди, Тахани и Джейсон попадают во вселенную Джанет, становясь ее копиями.

«Атланта» (2 сезон, 6 серия) – тот самый эпизод под названием «Тедди Перкинс», который в интернете называли более страшным, чем фильм «Прочь»: заглавного героя сыграл Дональд Гловер в белом гриме.

«Убивая Еву» (1 сезон, 3 серия) – полюбившийся многим комедийный триллер о шпионке, заигравшейся в кошки-мышки с киллершей-психопаткой, завершает список главных сериальных достижений этого года.

Напомним, 2 декабря на канале SyFy стартовал сериал «Летящие сквозь ночь», основанный на одноименной новелле автора «Игры престолов» Джорджа Мартина: критикам он не очень понравился.

Фото: FX