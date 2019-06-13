👾 «Очень странный Fortnite»: как Netflix зайдет в гейм-индустрию

Одним из анонсированных проектов стала игра Stranger Things 3: The Game, отличительной чертой которой будет сочетание ретро-оформления с современным геймплеем. Пока известно, что играть можно будет за Макса и Одиннадцать.

Выпуск игры намечен на 4 июля, как и выход третьего сезона одноименного сериала. Stranger Things 3: The Game будет доступна для платформ Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One и других консолей.

Кроме того, участники конференции анонсировали выход гибридной РПГ/головоломки по мотивам «Очень странных дел», которая появится в 2020 году в коллаборации с финской компанией Next Games.

Глава интерактивного направления Netflix Крис Ли также намекнул, что контент «Очень странных дел» добавится в Fortnite, однако детали пока держатся в секрете.

Также вчера стало известно, что появится стратегия по мотивам мультсериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления», который, в свою очередь, является приквелом оригинального анимационного фильма «Темный кристалл».

На днях в ходе E3 также было объявлено, что Netflix приобрел права на экранизацию игровой франшизы Tom Clancy’s The Division.

9 июня стало известно, что Киану Ривз станет одним из ключевых персонажей игры Cyberpunk 2077.

Фото: Netflix