▶ Киану Ривз с металлическим протезом в трейлере Cyberpunk 2077

Киану ненадолго показался на сцене, вызвав бурю эмоций, и коротко рассказал о проекте. Также он представил ролик с датой выхода самой ожидаемой на выставке игры – 16 апреля 2020 года.

Cyberpunk 2077 – ролевая игра от польской студии CD Projekt Red, которая выпустила серию игр «Ведьмак». Новый проект основан на настольной Cyberpunk 2020 и расскажет о борьбе преступных группировок в вымышленном городе Найт Сити.

Напомним, Е3 – международная выставка видеоигр, которая проводится с 1995 года. На ней ведущие разработчики представляют свои будущие игровые проекты. В этом году она пройдет с 8 по 14 июля.

Ранее мы пытались предсказать, сможет ли «Ведьмак» от Netflix стать заменой «Игре престолов».

Фото: CD Projekt Red