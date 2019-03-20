📺 Мода и монстры в трейлере 3 сезона «Очень странных дел»

Если вырезать из трейлера несколько секунд с практикующей телекинез Одиннадцатой и мелькнувшим монстром, новое промо «Очень странных дел» можно принять за ностальгическую комедию, куда чудом занесло весь актерский состав Stranger Things.

Ребята разыгрывают Дастина, который в ответ поливает их из баллончика с лаком для волос, персонажи постарше устраивают вечеринку у бассейна, безымянные танцорки в трико напоминают, что на дворе все еще 80-е, а героиня Милли Бобби Браун бродит по торговому центру с выражением бесконечного удивления.

Впрочем, во второй половине ролик все-таки демонстрирует темную сторону сериала.

3 сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix 4 июля.

Хотя рейтинг сериала, как водится, держится компанией в секрете, неофициально «Очень странные дела» считается одним из самых популярных оригинальных продуктов компании. Variety сообщает, что 1 сезон обходился Netflix в $6 млн за эпизод, а 2 сезон – в $8 млн. Вероятно, после того как сериал фактически стал флагманом сервиса, эта цифра продолжит расти.

На днях также стало известно, что фильмы Netflix, включая «Ирландца» Мартина Скорсезе, «Прачечную» Стивена Содерберга, «Короля» Дэвида Мишо и «Uncut Gems» братьев Сэфди, не поедут на Каннский кинофестиваль.

Фото: Netflix