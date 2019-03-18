🙅🏻‍♂️ Фильмы Скорсезе и Содерберга не покажут в Каннах
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🙅🏻‍♂️ Фильмы Скорсезе и Содерберга не покажут в Каннах

от Telekritika
От Telekritika 15
Главная Кино 🙅🏻‍♂️ Фильмы Скорсезе и Содерберга не покажут в Каннах

Netflix второй год подряд проигнорирует Каннский кинофестиваль. Представители компании и организаторы фестиваля не смогли найти компромисс в вопросе проката.

Об этом сообщает Variety.

Стороны не смогли найти совместного решения по поводу ограниченного проката картин от потокового сервиса. По итогу, на Лазурный берег в этом году не приедут «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Прачечная» Стивена Содерберга, «Король» Дэвида Мишо (с Тимоти Шаламе в главной роли) и «Uncut Gems» братьев Сэфди. Но, по аналогии с прошлогодней «Ромой» Куарона и «Балладой Бастера Скраггса» Коэнов, вполне возможно, что фильмы будут показаны на Венецианском кинофестивале этой осенью.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая, председателем жюри выбрали Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Ранее мы писали, что Стивен Спилберг против выдвижения на «Оскар» фильмов от Netflix.

Фото: Hollywood Reporter

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