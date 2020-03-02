Объявлены победители Берлинале-2020

Жюри 70 международного кинофестиваля Берлинале огласили победителей. Об этом сообщается на сайте.
В 2020-м членами международного жюри стали Джереми Айронс (президент), Беренис Бежо, Беттина Брокемпер, Аннемари Жакир, Кеннет Лонерган, Лука Маринелли и Клебер Мендонса Филю. Из-за назначения Джереми Айронса в качестве президента жюри на Berlinale руководство подверглось критике со стороны немецких СМИ.
Предстваляем полный список лауреатов премии.
«Золотой медведь» за самый лучший фильм
«Нет зла» /»There Is No Evil» иранского режиссера Мохаммада Расулофа
Гран-при жюри
«Никогда редко иногда всегда» / Never Rarely Sometimes Always режиссера Элизы Хитман
Лучшая режиссура
«Женщина, которая убежала» / Woman on the run южнокорейского режиссера Хон Сан Су
Лучшая актриса
Паула Бир за роль в фильме «Ундина»
Лучший актер
Элио Джермано за работу в картине «Я хотел спрятаться»
Лучший сценарий
Драма «Плохие сказки»
За вклад в киноисскуство
В особой номинации «Серебрянного медведя» получил оператор Юрген Юргес за фильм «Дау. Наташа«.
Специальный приз в честь 70-летия кинофестиваля
Ранее cтало известно, какие украинские фильмы покажут на Берлинале-2020. Полный список номинантов на премию можно посмотреть по ссылке.
Фото: Berlinalе
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