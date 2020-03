Объявлены победители Берлинале-2020

Жюри 70 международного кинофестиваля Берлинале огласили победителей. Об этом сообщается на сайте.

В 2020-м членами международного жюри стали Джереми Айронс (президент), Беренис Бежо, Беттина Брокемпер, Аннемари Жакир, Кеннет Лонерган, Лука Маринелли и Клебер Мендонса Филю. Из-за назначения Джереми Айронса в качестве президента жюри на Berlinale руководство подверглось критике со стороны немецких СМИ.

Предстваляем полный список лауреатов премии.

«Золотой медведь» за самый лучший фильм

«Нет зла» /»There Is No Evil» иранского режиссера Мохаммада Расулофа

Гран-при жюри

«Никогда редко иногда всегда» / Never Rarely Sometimes Always режиссера Элизы Хитман

Лучшая режиссура

«Женщина, которая убежала» / Woman on the run южнокорейского режиссера Хон Сан Су

Лучшая актриса

Паула Бир за роль в фильме «Ундина»

Лучший актер

Элио Джермано за работу в картине «Я хотел спрятаться»

Лучший сценарий

Драма «Плохие сказки»

За вклад в киноисскуство

В особой номинации «Серебрянного медведя» получил оператор Юрген Юргес за фильм «Дау. Наташа«.

Специальный приз в честь 70-летия кинофестиваля

Ранее cтало известно, какие украинские фильмы покажут на Берлинале-2020. Полный список номинантов на премию можно посмотреть по ссылке.

Фото: Berlinalе

