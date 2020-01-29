Berlinale опубликовал конкурсную программу

Глава Берлинского фестиваля Карло Шатриан объявил основную программу Berlinale 2020 года, который пройдет с 20 февраля по 1 марта. Об этом стало известно на официальном сайте фестиваля.
Конкурсная программа включает 18 фильмов из 18 стран, с 16 мировыми премьерами, а также одну документальную форму.
Среди конкурсных фильмов также присутствует картины, снятые в копродукции с Украиной: «Дау. Наташа» и «Дау. дегенерация».
Основной конкурс Берлинале 2020:
«Берлин, Александерплац», Германия, Нидерланды
Режиссер: Бурхан Курбани
«Дау. Наташа», Россия, Германия, Украина, Великобритания
Режиссеры: Илья Хржановский и Екатерина Эртель
«Женщина, которая бежала», Корея
Режиссер: Хон Сан Су
«Удалить историю», Франция, Бельгия
Режиссеры: Бенуа Делепин и Густав Керверн
«Незваный гость», Аргентина, Мексика
Режиссер: Наталия Мета
«Плохие сказки», Италия, Швейцария
Режиссеры: Дамиано и Фабио Д’Инноченцо
«Первая корова», США
Режиссер: Келли Рейхардт
«Облученный», Франция, Камбоджа
Режиссер: Рити Панх
«Соль слез», Франция, Швейцария
Режиссер: Филипп Гаррель
«Никогда редко иногда всегда», США
Режиссер: Элиза Хиттман
«Дни», Тайвань
Режиссер: Цай Минлян
«Неизбранные дороги», Великобритания
Режиссер: Салли Поттер
«Моя маленькая сестра», Швейцария
Режиссеры: Стефани Шуа и Вероника Реймонд
«Здесь нет зла», Германия, Чехия, Иран
Режиссер: Мохаммад Расулоф
«Сибирь», Италия, Германия, Мексика
Режиссер: Абель Феррара
«Все мертвые», Бразилия, Франция
Режиссеры: Каэтану Готардо и Марко Дутра
«Ундина», Германия, Франция
Режиссер: Кристиан Петцольд
«Скрывающиеся», Италия
Режиссер: Джорджо Диритти
Участники спецпоказов:
«Вперед», США
Режиссер Дэн Скэнлон
«Дау. дегенерация», Германия, Великобритания, Украина, Россия
Режиссеры: Илья Хржановский и Илья Пермяков
«Curveball», Германия
Режиссер Йоханнес Набер
«Шпеер едет в Голливуд», Израиль
Режиссер: Ванесса Лапа
Напомним, 25 января в Лос-Анджелесе прошла 72 церемония вручения премии Гильдии режиссеров США (DGA Awards).
Фото: Berlinale
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