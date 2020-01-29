Berlinale опубликовал конкурсную программу

Глава Берлинского фестиваля Карло Шатриан объявил основную программу Berlinale 2020 года, который пройдет с 20 февраля по 1 марта. Об этом стало известно на официальном сайте фестиваля.

Конкурсная программа включает 18 фильмов из 18 стран, с 16 мировыми премьерами, а также одну документальную форму.

Среди конкурсных фильмов также присутствует картины, снятые в копродукции с Украиной: «Дау. Наташа» и «Дау. дегенерация».

Основной конкурс Берлинале 2020:

«Берлин, Александерплац», Германия, Нидерланды

Режиссер: Бурхан Курбани

«Дау. Наташа», Россия, Германия, Украина, Великобритания

Режиссеры: Илья Хржановский и Екатерина Эртель

«Женщина, которая бежала», Корея

Режиссер: Хон Сан Су

«Удалить историю», Франция, Бельгия

Режиссеры: Бенуа Делепин и Густав Керверн

«Незваный гость», Аргентина, Мексика

Режиссер: Наталия Мета

«Плохие сказки», Италия, Швейцария

Режиссеры: Дамиано и Фабио Д’Инноченцо

«Первая корова», США

Режиссер: Келли Рейхардт

«Облученный», Франция, Камбоджа

Режиссер: Рити Панх

«Соль слез», Франция, Швейцария

Режиссер: Филипп Гаррель

«Никогда редко иногда всегда», США

Режиссер: Элиза Хиттман

«Дни», Тайвань

Режиссер: Цай Минлян

«Неизбранные дороги», Великобритания

Режиссер: Салли Поттер

«Моя маленькая сестра», Швейцария

Режиссеры: Стефани Шуа и Вероника Реймонд

«Здесь нет зла», Германия, Чехия, Иран

Режиссер: Мохаммад Расулоф

«Сибирь», Италия, Германия, Мексика

Режиссер: Абель Феррара

«Все мертвые», Бразилия, Франция

Режиссеры: Каэтану Готардо и Марко Дутра

«Ундина», Германия, Франция

Режиссер: Кристиан Петцольд

«Скрывающиеся», Италия

Режиссер: Джорджо Диритти

Участники спецпоказов:

«Вперед», США

Режиссер Дэн Скэнлон

«Дау. дегенерация», Германия, Великобритания, Украина, Россия

Режиссеры: Илья Хржановский и Илья Пермяков

«Curveball», Германия

Режиссер Йоханнес Набер

«Шпеер едет в Голливуд», Израиль

Режиссер: Ванесса Лапа

Напомним, 25 января в Лос-Анджелесе прошла 72 церемония вручения премии Гильдии режиссеров США (DGA Awards).

Фото: Berlinale

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!