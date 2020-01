Стали известны победители премии Гильдии режиссеров США

25 января в Лос-Анджелесе прошла 72 церемония вручения премии Гильдии режиссеров США (DGA Awards), пишет The Deadline.

Главную награду за «лучшую режиссерскую работу» забрал Сэм Мендес с картиной «1917». Для эпического фильма о Первой мировой войне эта победа предсказывает лидерство в гонке за «Оскар» в номинациях «Режиссер и лучшая картина». Так как с 2014 года победители за «Лучшую режиссерскую работу в художественном фильме» удостаиваются «Оскара» за лучшую режиссуру.

Другим крупным победителем стала Альма Харель, которая получила премию за полнометражный художественный дебют — фильм «Лапочка». История фильма началась с заметки от Шайя ЛаБафа, который выполнял письменное задание для своей реабилитации по приказу суда.

Знакомим вас с полным списком победителей.

Лучшая режиссерская работа в художественном фильме

Сэм Мендес – «1917»

Пон Джун-хо – «Паразиты»

Мартин Скорсезе – «Ирландец»

Квентин Тарантино – «Однажды в… Голливуде»

Тайка Вайтити – «Кролик Джоджо»

Лучшая режиссерская работа в дебютном игровом кино

Альма Харель – «Лапочка»

Мати Диоп – «Атлантика»

Мелина Матсукас – «Квин и Слим»

Тайлер Нилсон, Майк Шварц – «Арахисовый сокол»

Джо Талбот – «Последний черный в Сан-Франциско»

Лучшая режиссерская работа в драматическом сериале

Николь Кэссел – «Хранители» (эпизод «Сейчас лето, и у нас заканчивается лед»)

Марк Майлод – «Наследники» (эпизод «Это не для слез»)

Дэвид Наттер – «Игра престолов» (эпизод «Последние из Старков»)

Мигель Сапочник – «Игра престолов» (эпизод «Долгая ночь»)

Стивен Уильямс – «Хранители» (эпизод «Это необыкновенное существо»)

Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале

Билл Хейдер – «Барри» (эпизод ronny/lily)

Дэниэл Эттиэс – «Удивительная миссис Мейзел» (эпизод It’s the Sixties, Man!)

Дэвид Мэндел – «Вице-президент» (эпизод Veep)

Эми Шерман-Палладино – «Удивительная миссис Мейзел» (эпизод It’s Comedy or Cabbage»)

Дэниэл Палладино – «Удивительная миссис Мейзел» (эпизод Marvelous Radi)

Лучшая режиссерская работа в мини-сериале или телефильме

Йохан Ренк – «Чернобыль»

Ава ДюВерней – «Когда они увидят нас»

Винс Гиллиган – «El Camino: Во все тяжкие»

Томас Каил – «Фосси/Вердон»

Минки Спиро – «Фосси/Вердон»

Джессика Ю – «Фосси/Вердон»

Лучшая режиссерская работа в документальном фильме

Стивен Богнар, Джулия Райхерт – «Американская фабрика»

Ферас Файяд – «Пещера»

Алекс Холмс – «Мэйден»

Тамара Котевска, Любомир Стефанов – «Страна меда»

Ван Наньфу, Линн Чжан – «Нация одного ребенка»

Лучшая режиссерская работа в рекламном ролике

Спайк Джонз – Dream It (Squarespace), The New Normal (MadMen)

Фредерик Бонд – Lighter Than Air (Hewlett-Packard), Take it Lightly (Coca-Cola), Nap (Apple)

Марк Моллой – Underdogs (Apple)

Ридли Скотт – The Seven Worlds (Hennessy)

Дугал Уилсон – Train (AT&T)

Фото: кадр из фильма «1917»

