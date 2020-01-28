Стали известны победители премии Гильдии режиссеров США

25 января в Лос-Анджелесе прошла 72 церемония вручения премии Гильдии режиссеров США (DGA Awards), пишет The Deadline.
Главную награду за «лучшую режиссерскую работу» забрал Сэм Мендес с картиной «1917». Для эпического фильма о Первой мировой войне эта победа предсказывает лидерство в гонке за «Оскар» в номинациях «Режиссер и лучшая картина». Так как с 2014 года победители за «Лучшую режиссерскую работу в художественном фильме» удостаиваются «Оскара» за лучшую режиссуру.
Другим крупным победителем стала Альма Харель, которая получила премию за полнометражный художественный дебют — фильм «Лапочка». История фильма началась с заметки от Шайя ЛаБафа, который выполнял письменное задание для своей реабилитации по приказу суда.
Знакомим вас с полным списком победителей.
Лучшая режиссерская работа в художественном фильме
Сэм Мендес – «1917»
Пон Джун-хо – «Паразиты»
Мартин Скорсезе – «Ирландец»
Квентин Тарантино – «Однажды в… Голливуде»
Тайка Вайтити – «Кролик Джоджо»
Лучшая режиссерская работа в дебютном игровом кино
Альма Харель – «Лапочка»
Мати Диоп – «Атлантика»
Мелина Матсукас – «Квин и Слим»
Тайлер Нилсон, Майк Шварц – «Арахисовый сокол»
Джо Талбот – «Последний черный в Сан-Франциско»
Лучшая режиссерская работа в драматическом сериале
Николь Кэссел – «Хранители» (эпизод «Сейчас лето, и у нас заканчивается лед»)
Марк Майлод – «Наследники» (эпизод «Это не для слез»)
Дэвид Наттер – «Игра престолов» (эпизод «Последние из Старков»)
Мигель Сапочник – «Игра престолов» (эпизод «Долгая ночь»)
Стивен Уильямс – «Хранители» (эпизод «Это необыкновенное существо»)
Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале
Билл Хейдер – «Барри» (эпизод ronny/lily)
Дэниэл Эттиэс – «Удивительная миссис Мейзел» (эпизод It’s the Sixties, Man!)
Дэвид Мэндел – «Вице-президент» (эпизод Veep)
Эми Шерман-Палладино – «Удивительная миссис Мейзел» (эпизод It’s Comedy or Cabbage»)
Дэниэл Палладино – «Удивительная миссис Мейзел» (эпизод Marvelous Radi)
Лучшая режиссерская работа в мини-сериале или телефильме
Йохан Ренк – «Чернобыль»
Ава ДюВерней – «Когда они увидят нас»
Винс Гиллиган – «El Camino: Во все тяжкие»
Томас Каил – «Фосси/Вердон»
Минки Спиро – «Фосси/Вердон»
Джессика Ю – «Фосси/Вердон»
Лучшая режиссерская работа в документальном фильме
Стивен Богнар, Джулия Райхерт – «Американская фабрика»
Ферас Файяд – «Пещера»
Алекс Холмс – «Мэйден»
Тамара Котевска, Любомир Стефанов – «Страна меда»
Ван Наньфу, Линн Чжан – «Нация одного ребенка»
Лучшая режиссерская работа в рекламном ролике
Спайк Джонз – Dream It (Squarespace), The New Normal (MadMen)
Фредерик Бонд – Lighter Than Air (Hewlett-Packard), Take it Lightly (Coca-Cola), Nap (Apple)
Марк Моллой – Underdogs (Apple)
Ридли Скотт – The Seven Worlds (Hennessy)
Дугал Уилсон – Train (AT&T)
Напомним, ранее праздничная анимация от Netflix «Клаус» получила 7 наград на 47 ежегодной церемонии Annie Awards.
Фото: кадр из фильма «1917»
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