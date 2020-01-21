Немецкие СМИ критикуют назначение Джереми Айронса президентом жюри на Berlinale

Новое руководство кинофестиваля Berlinale подверглось критике со стороны немецких СМИ за выбор Джереми Айронса в качестве президента жюри, пишет Screen Daily.

Причиной стало то, что британский актер спорно высказывался в отношении сексуальных домогательств и однополых браков.

Отчеты в немецких публикациях, включая ежедневные tageszeitung (известный как taz) и Der Tagesspiegel, указывали на комментарии Айронса, в том числе из интервью британскому журналу Radio Times в 2011 году, когда актер отметил: «Если мужчина кладет руку на женскую ногу, любая женщина может справиться с этим. Это общение. Разве мы не можем быть дружелюбными?».

Айронс также привел аргумент во время интервью с Huffington Post в 2013 году, где заявил, что легализация однополых браков может привести к тому, что отцы будут жениться на своих сыновьях, чтобы не платить налог на наследство. Однако впоследствии он извинился, сказав BBC, что ему стоило «прикусить язык», прежде чем делать комментарии. «Я думаю, что однополые браки прекрасны. Я думаю, что любая причина, которая связывает кого-либо в отношениях, великолепна».

«Вопроса о том, какую глупость Айронс говорит в прессе, достаточно для того, чтобы критиковать его назначение на пост президента жюри. Более проблематичным является тот факт, что новое руководство Берлинале, по-видимому, даже не задавало себе этот вопрос», – сказал редактор Der Tagesspiegel Андреас Буше.

В ответ на запрос от taz, художественный руководитель Карло Чатриан сказал: «Что касается комментариев, мы знаем, что Айронс уже пересмотрел свои взгляды и заявил, что сожалеет о прошлом, и что эти комментарии никоим образом не соответствуют его фактической позиции. Его цитаты того времени также были вырваны из контекста. Он еще раз подчеркнул, что его комментарии тогда не отражали его позицию и образ мышления».

Berlinale 2020 года отмечает свое 70-летие и впервые находится под руководством Карло Чатриана и исполнительного директора Мариетты Рисенбек.

Фото: Reuters

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