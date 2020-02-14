Стало известно, какие украинские фильмы покажут на Berlinale 2020

Госкино поделилось списком украинских фильмов, которые можно будет увидеть на международном кинофестивале Berlinale.

Так, этом году на юбилейном 70-м «Берлинале» Украина будет представлена так:

— в программе Generation 14plus покажут созданный при поддержке Госкино документальный фильм «Земля блакитна, ніби апельсин» режиссера Ирины Цилык; мировая премьера ленты состоялась в конкурсной секции World Documentary Competition крупнейшего фестиваля независимого кино в США Sundance Film Festival, где фильм получил награду за лучшую режиссуру;

— в рамках специальных показов Berlinale Special состоится мировая премьера созданного при поддержке Министерства культуры Украины фильма-антиутопии авторства Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева «Номера».

Кроме того, оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу фильм режиссера Ильи Хржановского «ДАУ. Наташа», одним из производителей которого является украинская компания Phenomen Ukraine, а документальный фильм« «ДАУ. Дегенерация» по этому же проекту будет показан в рамках Berlinale Special. Также в параллельной программе Forum Expended покажут короткометражный фильм совместного производства США, Японии и Украины — Citizens of the Cosmos (режиссер — Антон Видокль, продюсер с украинской стороны — Люба Кнорозок).

Дополнительно рыночные показы запланированы для фильмов: «Мої думки тихі» (реж. Антонио Лукич), «Віддана» (реж. Кристина Сиволап), «Захар Беркут» (реж. Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн), «Забуті» (реж. Дария Онищенко), «Схованки» (реж. Ирина Громозда) та LET IT SNOW (реж. Станислав Капралов).

И уже традиционно, с 20 по 27 февраля на Европейском кинорынке (EFM) 70 Берлинского международного кинофестиваля, который является одним из важнейших в мире мест встречи профессионалов в сфере киноиндустрии, под слоганом #UkraineIsYourDestination будет работать Украинский национальный стенд Ukrainian National Stand (Marriott Hotel, stand # 118).

Фото: Wikimedia Commons



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