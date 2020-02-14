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Стало известно, какие украинские фильмы покажут на Berlinale 2020

от Telekritika
От Telekritika 621
Главная Кино Стало известно, какие украинские фильмы покажут на Berlinale 2020

«Земля блакитна, ніби апельсин», «ДАУ. Наташа» и другие.

Госкино поделилось списком украинских фильмов, которые можно будет увидеть на международном кинофестивале Berlinale.

Так, этом году на юбилейном 70-м «Берлинале» Украина будет представлена так:

— в программе Generation 14plus покажут созданный при поддержке Госкино документальный фильм «Земля блакитна, ніби апельсин» режиссера Ирины Цилык; мировая премьера ленты состоялась в конкурсной секции World Documentary Competition крупнейшего фестиваля независимого кино в США Sundance Film Festival, где фильм получил награду за лучшую режиссуру;

— в рамках специальных показов Berlinale Special состоится мировая премьера созданного при поддержке Министерства культуры Украины фильма-антиутопии авторства Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева «Номера».

Кроме того, оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу фильм режиссера Ильи Хржановского «ДАУ. Наташа», одним из производителей которого является украинская компания Phenomen Ukraine, а документальный фильм« «ДАУ. Дегенерация» по этому же проекту будет показан в рамках Berlinale Special. Также в параллельной программе Forum Expended покажут короткометражный фильм совместного производства США, Японии и Украины — Citizens of the Cosmos (режиссер — Антон Видокль, продюсер с украинской стороны — Люба Кнорозок).

Дополнительно рыночные показы запланированы для фильмов: «Мої думки тихі» (реж. Антонио Лукич), «Віддана» (реж. Кристина Сиволап), «Захар Беркут» (реж. Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн),  «Забуті» (реж. Дария Онищенко), «Схованки» (реж. Ирина Громозда) та LET IT SNOW (реж. Станислав Капралов).

И уже традиционно, с 20 по 27 февраля на Европейском кинорынке (EFM) 70 Берлинского международного кинофестиваля, который является одним из важнейших в мире мест встречи профессионалов в сфере киноиндустрии, под слоганом #UkraineIsYourDestination будет работать Украинский национальный стенд Ukrainian National Stand (Marriott Hotel, stand # 118).

Фото: Wikimedia Commons

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