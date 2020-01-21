Мировая премьера фильма «Номера» от Сенцова и Сеитаблаева состоится на Berlinale

Драматический фильм «Номера», который был создан по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова, будет впервые показан 18 февраля 2020-го года в рамках специальных показов, посвященных юбилею Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale). Об этом сообщила пресс-служба.

Фильм «Номера» был срежиссирован дистанционно и является уникальным для украинской киноиндустрии. Над лентой работал тандем двух режиссеров – Олега Сенцова, находившегося во время работы над фильмом в колонии строгого режима на севере России, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было больше сотни.

Текст пьесы «Номера» был написан Олегом Сенцовым еще до заключения, в 2011 году. В 2018 году на основе пьесы был создан спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов, известные своими работами как в Украине, так и за рубежом.

Мировая премьера фильма в Берлине состоится 18 февраля. После показа зрители смогут задать вопросы Олегу Сенцову в рамках Q&A сессии. Премьера фильма в Украине запланирована на осень 2020 года.

Фильм – копродукция Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production) при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино.

Фильм рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю — Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы.

Режиссеры: Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев.

Автор сценария — Олег Сенцов.

Продюсеры: Анна Паленчук, Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабелла Войцик.

В ролях: Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма, Мария Смолякова, Максим Девизоров, Евгений Лебедин, Олег Карпенко, Александр Лаптий, Виктор Андриенко.

Напомним,16 января в прокат вышла украинская комедия «Мої думки тихі» ─ полнометражный дебют украинского режиссера Антонио Лукича.

Фото: кадр из фильма «Номера»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!