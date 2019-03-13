😈 Новый Чарли Мэнсон и иммерсивная «Игра престолов»

Режиссер «Рассказа служанки» Майк Баркер займется адаптацией романа «Талисман» Стивена Кинга и Питера Страуба. Производством «темного фэнтези» займется студия Amblin Стивена Спилберга. Фильм расскажет о мальчике Джеке Сойере, который умеет путешествовать между мирами и отправляется на поиски талисмана, который вылечит его мать.

Вчера мы сообщали, что Netflix заключила партнерство с тремя аниме-студиями: позже стало известно, что студия Powerhouse Animation Studios, которая снимает для Netflix мультсериал «Кастлвания», создаст проект на основе греческих мифов под названием «Боги и герои» (Gods & Heroes).

Attention all mortals! Witness the creation of the all-new anime series Gods & Heroes, set in the world of Greek mythology with animation from @powerhouseanim of @Castlevania fame. pic.twitter.com/covHzDz9Zo — NX (@NXOnNetflix) March 12, 2019

IFC Films выпустила трейлер фильма «Чарли говорит» (Charlie Says) с Мэттом Смитом («Доктор Кто») в роли убийцы Чарльза Мэнсона. Напомним, что его самому знаменитому преступлению будет посвящен еще как минимум один грядущий фильм – «Призраки Шэрон Тейт».

Netflix показала трейлер 2 сезона сериала «На районе» (On My Block). Подробнее о нем можно почитать в нашем рейтинге подростковых сериалов 2018 года.

BBC показала первое промо нового мини-сериала «Жертва» (The Victim) – полицейской драмы об уникальной правовой системе Шотландии. Шоураннером выступил Роб Уильямс, принимавший участие в создании сериалов «Убивая Еву» и «Человек в высоком замке». Главные роли исполнили Келли Макдональд, Джеймс Харкнесс и Джон Ханна.

На фестивале SXSW открылся совместный стенд HBO и Красного креста, где посетители могут сдать кровь и поучаствовать в иммерсивной постановке по мотивам «Игры престолов», «побывав в шкуре персонажей сериала, которые проливали кровь, и пережив их жертвы». В шоу приняло участие около 80 актеров и музыкантов, работающих на основе 100 страниц специально написанного сценария. Корреспондент Wired побывал на локации и сообщил, что в первый день было собрано около 7000 литров крови.

#SXSW is here.

The doors to the #GameofThrones experience are open now until 4PM. Pay your respects and Bleed #ForTheThrone. Visit https://t.co/oh0JoeSCD8 for more info. pic.twitter.com/Ybv2vGxFXM — Game of Thrones (@GameOfThrones) March 7, 2019

Накануне мы также сообщали, что на фестивале показали фильм о сети Bellingcat, расследующей международные преступления по интернету.

Фото: IFC