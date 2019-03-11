🖥 На фестивале SXSW показали фильм о сети Bellingcat

Документалка носит название Bellingcat: Truth in a Post-Truth World и не только рассказывает о самых знаменитых веб-расследованиях группы, но и является напоминанием о том, сколько важной информации находится в свободном доступе в сети. И люди, обнаруживающие подобные уязвимости, не всегда используют их во благо общества, в отличие от героев фильма.

«Индустрия медиа переживает тектонический сдвиг, и группа волонтеров может обладать большей властью, чем любой закаленный репортер», – цитирует Wired режиссера фильма Ханса Пула. Он рассказывает, что с точки зрения кинематографии снимать было непросто: «Это всего лишь пятеро парней за компьютерами. Так что центральной драмой фильма Truth in a Post Truth World стали не отношения между членами Bellingcat (они просто общаются через Slack) или чья-то конкретная личность, а сами обнаруженные ими факты».

«Двое главных экспертов фильма, Джей Розен (журналистика) и Клэр Уордл (соцсети и технологии) детально объясняют, как связаны упадок индустрии медиа, происхождение культуры “фейковых новостей”, психология обработки информации человеческим мозгом и медиаграмотность в цифровую эпоху, – рассказывает Hollywood Reporter. – [Ханс] Пул не углубляется в ошибки или просчеты коллектива (возможно, таковых и не было), но подобное упущение противоречит подходу Bellingcat к прозрачности работы. Интересно, что супруги и семьи основной команды Bellingcat думают обо всем происходящем, включая тот факт, что Путин считает их угрозой?» (Bellingcat провели ряд расследований, связывающих международные преступления с Кремлем, и были одними из первых, кто представил доказательства российского происхождения «Бука», из которого был сбит малазийский «Боинг» над Донбассом – Ред.)

Ранее фильм уже демонстрировался на Международном фестивале документального кино в Амстердаме.

Напомним, что недавно Facebook разблокировал страницу проекта Russia Today (RT) «In the Now», а также другие проекты Maffick Media.

Фото: Submarine 2019