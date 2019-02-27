💰 Facebook разблокировал страницы проектов Russia Today
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💰 Facebook разблокировал страницы проектов Russia Today

от Telekritika
От Telekritika 23
Главная Новости 💰 Facebook разблокировал страницы проектов Russia Today

Социальная сеть разблокировала страницу проекта Russia Today (RT) «In the Now», а также другие проекты Maffick Media, сообщила в Twitter ведущая RT Анисса Науэй.

Страницу разблокировали после того, как в разделе «Информация» появились сведения о владельцах In the Now. Это бренд медиакомпании Maffick Media, которая принадлежит Науэй и видеоагентству Ruptly, которым владеет RT. Ведущая сообщила, что кроме In the Now Facebook также разблокировал другие страницы Maffick.

Как пишет CNN, представитель Facebook заявил, что компания работает над тем, чтобы сделать страницы на своей платформе более прозрачными. «Мы обратились к Maffick Media с просьбой раскрыть принадлежность их страниц к материнским компаниям. Теперь в раздел «О нас» на этих страницах добавлена необходимая информация, указывающая на их связь с RT и Ruptly, чтобы люди могли узнать, кто стоит за страницами, с которыми они взаимодействуют на Facebook», – сообщил представитель.

Напомним, 18 февраля стало известно, что Facebook заблокировал ряд проектов телеканала RT. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, аккаунты были заблокированы без предупреждения после того, как телеканал CNN подал соцсети запрос, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением «российского вмешательства». CNN провел расследование, которое доказало финансирование этих страниц со стороны RT. Позже в Facebook сообщили, что для разблокировки аккаунта проекта «In the Now» Russia Today его владельцы должны сообщить информацию об аффилированных с ними компаниях и указать страны, из которых страницы управляются.

Фото: pixabay

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