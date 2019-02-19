Facebook заблокировал англоязычные аккаунты, связанные с RT

CNN сообщил о том, что Facebook заблокировал три страницы компании Maffick Media, зарегистрированных в Берлине. На них размещались новостные видео — Soapbox, Waste-Ed и Backthen. Примечательно, что Maffick Media имеет отношение к RT и российскому правительству.

В том, что аккаунты заблокированы, RT винит CNN, ссылаясь на материал, опубликованный последним 16 февраля. В нем указывается на то, что компания Maffick Media нигде не пишет, что финансируется российским правительством. CNN в свою очередь обратил внимание на то, что большая часть контента взята с эфиров RT и соответствует позиции российского телеканала в отношении американской политики.

Согласно открытым источникам, Ruptly (подразделению RT) принадлежит 51% акций немецкой компании, а еще 49% — сотруднице RT в США Аниссе Науэй (проект InTheNow).

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что в соцсети у InTheNow было 4 млн подписчиков, но этот аккаунт также заблокировали.

Фото: Getty Images