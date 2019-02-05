📹 Голливуд возвращает на экран жену Романа Полански
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📹 Голливуд возвращает на экран жену Романа Полански

от Telekritika
От Telekritika 24
Главная Кино 📹 Голливуд возвращает на экран жену Романа Полански

Кто справится с трагической ролью Шэрон Тейт лучше – Хилари Дафф или Марго Робби? Пока рано судить, но уже есть возможность взглянуть на обеих актрис в образе звезды 60-х: компания Saban Films обнародовала трейлер фильма «Призраки Шэрон Тейт».

В этой новинке роль Тейт, убитой в 1969 году «Семьей» Чарльза Мэнсона, сыграла Хилари Дафф, прославившаяся в 2000-х благодаря подростковым шоу Disney. В «Призраках» будет показан последний день жизни Тейт, и, судя по ролику (а также по послужному списку режиссера Дэниела Фэррандса, снявшего прошлогодние «Убийства в Амитивилле»), фильм будет весьма брутальным.

Несмотря на то, что в массовом сознании личность Шэрон Тейт навсегда осталась связанной с ее убийством (актриса была на девятом месяце беременности), это не помешало Голливуду испытывать к событиям 1969-го своеобразное болезненное влечение. В 2017 году к ее убийству обратился сериал «Американская история ужасов», в 2018-м стало известно, что Марго Робби сыграет Тейт в новом фильме Квентина Тарантино, и вот – новое воплощение.

Ранее официальный Twitter фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» опубликовал фото Марго Робби в соответствующем образе.

Если же вы предпочитаете Марго Робби в роли злодейки, а не жертвы, не забудьте посмотреть первый трейлер «Хищных птиц».

Фото: Роман Полански с Шэрон Тейт / Getty Images

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