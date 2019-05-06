🎥Наталья Ворожбит: «Украинское кино – это рефлексия, критика, зеркало реальной жизни»

В 2018 году Минкульт объявил результаты второго этапа конкурсного отбора кинопроектов патриотической направленности. Среди заявленных картин была многосерийная экранизация романа Анатолия Димарова «И будут люди», истории о лидерах национального движения и даже зарисовка о Тарасе Шевченко, который по сюжету должен был встречаться с загадочными японскими воинами. Из заявленных 10 проектов, получивших финансирование, Наталья Ворожбит работала сценаристом на двух – «Киборги» и «Кайдашева семья XXI». Именно благодаря этому питчингу о себе заявила компания «ПроКино» (новый аффилированный продакшен StarLightMedia во главе с Егором Малыхиным), которая и взялась за съемки последнего сериала, получив от государства 26,6 млн гривен.

Несмотря на то, что на первый взгляд сумма может показаться достаточно крупной, авторы сериала все же считают, что такого финансирования для работы над 12-серийным сериалом катастрофически мало. К примеру, около миллиона сразу ушло на то, чтобы под Киевом выстроить вот такие дома, в которых по сюжету живут те самые Кайдаши.

Сегодня проект, который уже официально получил название «Спіймати Кайдаша», отснят больше, чем наполовину, и готовится в эфир уже в 2020 году. «Телекритика» отправилась на разведку и узнала о новой работе Натальи Ворожбит, о самом сложном в работе над проектом и о том, какое вообще будущее у украинского патриотического кино.

О рождении проекта «Спіймати Кайдаша»

Мне кажется, что был все же 2015 год. Я в то время как раз работала над «Киборгами», когда Бородянский (Владимир Бородянский, экс-глава StarLightMedia и телеканала СТБ) предложил мне адаптировать эту повесть. Почему мне? Я около трех лет проработала на СТБ и у меня с ним давние хорошие отношения, да и мне хотелось написать авторскую историю, а мне дали полную свободу. И когда я узнала, что речь о «Кайдашевой семье», сразу же согласилась.

Меня никто не ограничивал и не ставил дедлайны, и поэтому я параллельно с «Киборгами» взялась за «Кайдашей». В результате я писала эти 12 серий для сериала полтора или даже два года. (Смеется.) С каждой серией я понимала, что люблю эту историю все больше и больше, чувствую каждого героя. Помню, когда сдала уже вторую или третью серию, ныне покойный Сергей Назаров (заместитель главы правления и программный директор телеканала СТБ, 2004–2017) сказал: «Все круто, Наташ, но почему не комедия?» Я посоветовала всем перечитать повесть.

Когда я сделала это уже во взрослом возрасте, я поняла, что это драма. Там при трагических обстоятельствах умирает один из главных героев. И вообще много грустного подано через юмор, спрятано за юмором. Я старалась этот юмор сохранить, он спасает. Но послевкусие должно оставаться, как и у Нечуя-Левицкого, – что-то мы делаем не правильно, не так воспитываем детей, не так общаемся с родителями, не так строим отношения с соседями, даже спустя 150 лет после написания повести наступаем на одни и те же грабли. Хотя при этом мы, конечно, яркие, привлекательные и с чувством юмора люди.

О работе шоураннера

Признаюсь, я немного переживала за экранизацию. Когда я отдала последнюю серию, наступила тишина. Мне позвонили спустя длительный период и сказали, что приступают к съемкам, после чего предложили стать шоураннером проекта. Когда я писала сценарий, то мечтала, а вот если бы, как в Европе или в Америке, стать шоураннером этого проекта… Но ловила себя на мысли, что у нас (в Украине) так не делают. (Смеется.) Так что эта должность для меня абсолютно новая, все, что я делаю сейчас, – я учусь.

Про адаптацию оригинальной повести

Я оставила основную историю семьи, но перенесла все в 2005–2014 годы. У нас события разворачиваются уже после обретения Украиной независимости и распада Советского Союза. То есть у нас старшее поколение, как и у Нечуя-Левицкого, мысленно все еще осталось там, в прошлом, они привыкли жить в рамках определенной идеологии, поступать как скажут. Все, что их интересует, – это их 40 соток земли. Поэтому вся политика и социальная жизнь проходит мимо них. На этом тоже сделан акцент. Конечно, рядом с ними растет молодое поколение, которое уже более открыто к чему-то новому. И за эти девять лет они во многом вырастут, изменят свои взгляды, оторвутся от прошлого. Это одно из отличий сериала от оригинальной повести.

О съемках сериала

Вообще мы хотели всю историю снимать в экспедициях, но бюджет нам этого не позволил. Получилось так, что мы смогли снимать натуру, а все внутренние истории – в павильоне.

Поэтому, когда мы отправились на поиски местности под Киевом, столкнулись с тем, что практически все территории застроены коттеджами, и в них даже близко нет той аутентичности, которую мы искали. Также важно было, чтобы территория была неровной и холмистой – это в разы усложняло поиски. Когда мы открыли для себя село Деревянное (Киевская область, Обуховский район), сразу поняли – это то, что нам надо.

Спустя время запустилась стройка дома и двора Кайдашей – главных локаций. После съемок, вероятно, их снесут, ведь это декорации и жить тут невозможно.

О кастинге

Больше всего у нас было проблем с Мотрей. Мы утвердили актрису лишь в первый съемочный день. Казалось бы, Мотря – стереотипный украинский персонаж, крутая девушка с перцем в сердце, острым языком, но мы быстро поняли, что среди украинских актрис нужной Мотри просто нет. Мы прослушали большое количество актрис, прежде чем нашли нашу идеальную Мотрю.

Карпа утвердили почти сразу, Цымбалюк был очень убедителен. Хотя в целом за период кастинга я поняла, что у нас в актерской отрасли проблемы с сельскими типажами. Видимо, на актерский всегда больше поступали из городов .

О самом сложном в работе над «Спіймати Кайдаша»

Самым сложным для меня было – рассказать историю 9 лет жизни 8 героев в 12 сериях. Если бы это был полный метр – все было бы куда проще, а так мне приходилось дописывать и выкручивать разнообразные мелодраматические повороты, добавлять персонажей и линии, чтобы зрителю было интересно следить за ними. Ведь сама повесть в оригинале короткая – этого материала было недостаточно.

Большая проблема заключается также в том, что по сценарию события происходят во все четыре времени года, а возможность снимать у нас есть только этой весной. Выкручиваемся как можем.

О питчинге патриотического украинского кино

В основном получается так, что «патриотическое кино» – это героические саги про известных украинцев. Но разве это патриотизм – снимать про то, какие мы крутые и никогда не ошибаемся? История Кайдашей совершенно другая, драматическая. Но раз Минкульт выделил деньги именно на эту историю, это знак, что они все правильно понимают и украинское кино – это рефлексия, критика, зеркало реальной жизни. Как мы поймем, что ошибаемся, если нам этого не показывают?

О планах на будущее

Я заканчиваю для FILM.UA сценарий по Кобылянской «Зілля» – это будет полный метр, такой красивый, костюмированный. По жанру это «мистический этно-хоррор», как они это называют.

Возможно, вскоре смогу работать над некоторыми полными метрами с «Украинским культурным фондом». Ну и до лета нужно закончить пьесу для британского театра Royal Court.

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Фото: Анна Федорук