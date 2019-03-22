«Кайдашева семья» на современный лад: СТБ приступил к съемкам нового сериала

Продакшен-компания StarLightMedia «ПроКино» снимает 12-серийный проект «Кайдашева семья ХХІ», который в 2018 году выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку. Премьера проекта запланирована на 2020 год на телеканале СТБ.

Экранизацию комментирует автор сценария Наталья Ворожбит:

Это современная версия по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого. Всем знакомая семья Кайдашей, но события происходят с 2005 по 2014 год. Основные сюжетные линии сохранены, но добавлено много новых.

Интересно, что двор и дом, где живут Кайдаши, были специально построены в селе под Киевом. Съемки будут длиться 3 месяца, в результате мы увидим 9 лет из жизни главных героев.

В главных ролях: Виктор Жданов («Киборги»), Ирина Мак («Возвращение Мухтара 3»), Тарас Цымбалюк («Крепостная»), Григорий Бакланов («Ничто не случается дважды»), Антонина Якушева («Киборги»), Дарина Федина («Киборги»), Юрий Безкоровайный («День радио»), Роман Ясиновский («Киборги»), Юлия Врублевская («Припутни»), Игорь Назаров («В воскресенье рано зелье копала»), Кристина Федорак («Гуцулка Ксения») и другие.

Вот как Наталья комментирует каст нового сериала:

В этой истории нет одного главного героя. У нас классный ансамбль из восьми главных персонажей со стопроцентным попаданием по актерам. Первым утвердили Кайдаша. Когда пришел Виктор Жданов, мы сразу поняли, что он Кайдаш, и под него уже подбирали семью. Долго искали Кайдашиху, поскольку в театре часто играют «Кайдашеву семью», где нашу героиню изображают очень гротескно. Мы не хотели театральности, нам нужна была реальность. С Мотрей была сложная история, даже драматическая. Мы утвердили героиню, когда уже шли съемки, и сейчас я очень довольна. Актрису-первокурсницу на роль Мелашки отпрашивали у ее мастера Богдана Бенюка. Интересная история с Карпом. Мы искали брутального, самоуверенного сельского мачо, но все, кого мы рассматривали, были не из нашего кино. Я хотела, чтобы зашел актер с такой мужской энергетикой, чтобы меня к стене прибило. Когда зашел Тарас Цымбалюк, именно это и произошло.

Режиссер-постановщик – Александр Тименко («Нити судьбы», «Ласточкино гнездо»), оператор-постановщик – Анатолий Сахно («Учитель музыки», «Срочно ищу мужа»), художник-постановщик – Вадим Шинкарев («Нити судьбы», «Слуга народа 2»), автор сценария и шоураннер – Наталья Ворожбит («Киборги» ,«Ворошиловград»).

Заглавное фото: СТБ