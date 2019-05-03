💐78 дней сериала «Школа»

С окончанием этой истории каждый справлялся по-своему: кто-то писал, что герои «Школы» будут жить в их памяти вечно, подобно героям Rebelde way, были и те, кто уверял, что в финальном эпизоде узрел неоконченные сюжетные линии, что может означать, что «Школе» еще быть. Продюсеры 1+1 Production подобные предположения отрицают – продолжения не будет, хотя на «Плюсах» не исключают, что новые истории из жизни подростков могут в ближайшее время появиться на «1+1». Подвести итоги 78 серий, 65 часов и 2 сезонов сериала «Школа» специально для «Телекритики» взялась главный продюсер сценарных разработок и сопровождения производства телеканала «1+1» Дарина Жукова.

О старте работы над сериалом

В проект я заходила как главный редактор и автор. Но под конец работы над первым сезоном мои функции стали шире, и со второго сезона я уже стала частью продюсерской группы. Очень благодарна коллегам за данное предложение. Я получила огромное удовольствие работать в этой команде.

Я сразу загорелась темой сериала. О школе в таком формате у нас в стране еще никто не снимал. У нас был определенный вызов – рассказать об актуальных проблемах подростков, о которых в нашем обществе предпочитают молчать, а это всегда интересно. Поэтому согласилась стать частью команды, не раздумывая.

О феномене подростковых сериалов на примерах «Школы» Гай Германики или «Мятежного пути» Криса Морена

Да, это культовые сериалы. А еще «Беверли Хиллз» – помню, как бежали после уроков домой, чтобы не пропустить новую серию. Было очень интересно посмотреть, как живут и чем живут сверстники в другой стране, какие у них интересы, проблемы. Мы впервые увидели и услышали темы, которые для нас на то время были табу. Даже поговорить о них вслух или обсудить дома с родителями так свободно и легко, как обсуждали в сериале, мы не могли. Поэтому «Школа» Гай Германики, даже через столько лет после эфира того же «Беверли Хиллз», вызвала такой общественных резонанс и неоднозначную реакцию.

Наше общество и на тот момент не было готово столкнуться с такой правдой, и сериал подвергся сильной критике. А у детей и молодежи в школе и за ее пределами действительно существуют проблемы, с которыми они не всегда могут справиться самостоятельно. С буллингом, например, можно столкнуться уже в начальной школе. И важно об этом говорить.

Кастинги 1 и 2 сезонов

Из-за того, что много историй мы взяли из реальной жизни подростков, очень хотелось сохранить ощущение реальности и в подаче материала, а для этого нам нужны были новые лица. Для многих наших актеров работа в сериале «Школа» – первый телевизионный или первый актерский опыт вообще, а для кого-то главная роль была дебютом. Несмотря на это, все актеры прекрасно справились со своими задачами. Мы где-то рисковали, но все наши риски себя оправдали, и мы в результате очень довольны ансамблем.

Кастинги второго сезона шли чуть сложнее. Мы понимали всю ответственность – от точно праймового слота в эфире осени до не разочаровать зрителя и сделать продолжение еще круче, еще интереснее. Во втором сезоне появились новые линии, много новых персонажей. Мы пересмотрели огромное количество проб. Разглядеть талант и рискнуть, потому что веришь именно в этого парня или девушку – это драйв. Мы открыли много классных молодых актеров. Они стали мега популярными в социальных сетях, сейчас активно ходят на кастинги других проектов, их заметили и приглашают сниматься. Я уверена, что у многих впереди успешная актерская карьера.

О любовных историях за кадром «Школы»

Мы собрали очень много красивых, талантливых, молодых людей на съемочной площадке, где они вместе проводили большую часть времени. Поэтому любовные истории случались. К счастью съемочной и продюсерской группы, это не мешало работе, все серьезно подходили к вопросам графиков. Все понимали, что это не школьный лагерь, а работа. А плюсы в том, что зритель чувствует химию между героями, когда эмоции неподдельные получаются, это ценно.

Ребята сами активно рассказывают о своих отношениях на проекте и после него в своих интервью, поэтому нового ничего я добавить не смогу. Недавно вышло большое интервью Анны Тринчер и Богдана Осадчука, где они рассказали о своих планах на будущее. Все актеры сильно сдружились и продолжают общаться и после проекта.

О сложностях

Самое сложное – это большая выработка. У нас был небольшой бюджет, поэтому мы были вынуждены существенно оптимизировать процессы и снимать быстро. В нашей команде оказалось много людей, которые очень фанатично, в хорошем смысле этого слова, подходят к рабочим вопросам. Все получилось, потому что все – и группа, и актеры – с сумасшедшей самоотдачей шли к цели.

Мы справились с постельными сценами. Понимая, какая нас будет смотреть аудитория, мы очень аккуратно заводили тему секса вообще и еще на стадии сценария заканчивали такие сцены едва начав. Особенно те сцены, которые были у школьников – тут было важно просто обозначить проблему и дать сюжетный поворот. Переживали, что актеры будут смущаться, но, кстати, все очень быстро настраивались и спокойно выходили на площадку, поэтому особых проблем при съемке не было.

Об украинском языке среди подростков

Сценарии написаны на украинском языке. И мы специально не заводили персонажей, которые говорят на суржике. Школьникам мы добавляли легкий молодежный сленг, англицизмы. Их было просто писать, дети сейчас так и разговаривают, мы проверяли. Не могу сказать, что кто-то из героев сильно выбивался по языку, на мой взгляд, все звучали достаточно органично.

О личных открытиях

Я очень рада, что в моей жизни появилась возможность заниматься этим проектом. У меня есть дочь, ей скоро будет 8 лет, она ходит во второй класс. И я стараюсь быть ей не только мамой, но еще и лучшей подружкой. Мы много разговариваем, у нас есть свои секретики, и я очень надеюсь сохранить наши такие доверительные отношения. Так важно, чтобы дети не боялись и не стеснялись прийти к родителям и поговорить с ними о том, что их беспокоит. Ведь из любой ситуации есть выход, и родители точно помогут его найти. На самом деле, это большая проблема для украинских подростков – часто они не решаются поделиться переживаниями с кем-либо. После выхода сериала поклонники буквально засыпали наших актеров своими историями о буллинге, неразделенной любви, недопонимании с родителями. Поэтому мы запустили онлайн-дневник «Тільки нікому не кажи», где подростки могут высказаться и быть услышанными.

О любимом персонаже

Я точно не смогу выбрать одного персонажа. Лучше линию, наверное. Мне очень нравится то, какой получилась семья Тохи (Богдан Осадчук), в которую мы вписали нашу прекрасную Дарину Петровну (Алена Курта). Мы много всего пережили с ними вместе, очень эмоциональная линия вышла.

Конечно, мне нравится и история Катерины Анатольевны (Янина Андреева) с Алексом (Никита Вакулюк), и Лола (Лиза Василенко). Мне сложно будет остановиться, потому что все герои получились очень объемными, глубокими, с ними было легко работать.

Рекорды «Школы»

Мы очень довольны показателями. «Школа. Выпускной» прошел с высокими цифрами – средняя доля сезона по аудитории 18–54 (Украина) составила 12,8%. Средний охват одной серии – около 3 млн зрителей, а охват сезона превысил 12 млн (4+, Украина). При этом у второго сезона («Школа. Недетские игры», «Школа. Выпускной») была очень серьезная конкуренция на ТВ. В интернете наш контент тоже очень востребованный. Во время показа первых серий сезона «Школа. Выпускной» на платформе 1+1 video был зафиксирован рекордный поток передачи данных – более 208 Gbps. На YouTube этот сезон собрал более 19 млн просмотров. А за все время существования YouTube-канала сериала «Школа» его посмотрели более 203 млн раз. В социальных сетях тоже огромный интерес к проекту и его героям. Страница в Instagram @top.school за два года существования собрала более 700 тыс. уникальных пользователей, а некоторые личные страницы актеров превышают этот показатель. Также уникальный стикер-пак с героями ленты загрузили более чем с 700 тыс. устройств.

Результаты допремьерных продаж

Да, наши коллеги из команды 1+1 Digital впервые среди украинских медиагрупп провели эксперимент с продажей допремьерного показа продукта собственного производства. За все время допремьерной кампании удалось продать более 3,5 тыс. эксклюзивных показов в мобильном приложении 1+1 video.

Важно отметить тот факт, что подписка была доступна только для пользователей смартфонов на базе android, а расплатиться можно было только банковской картой. Тем не мене эта кампания стала сигналом для украинского рынка и дала старт работе в направлении развития платной модели монетизации контента.

О покупке формата «Школы» за рубеж

Мы уже можем об этом говорить, так как сделка состоялась, договор подписан, и сейчас готовим необходимый пакет материалов для передачи. Права на формат выкупила компания Fremantle (Великобритания). У Fremantle огромный опыт работы с форматами. В каталоге у этой компании много названий, которые стали мировыми хитами. Поэтому мы уверены, что у сериала «Школа» сложится прекрасная форматная история.

Будет ли 3 сезон?

Мы, конечно, видим, что даже после эфира интерес к героям не проходит. Актеры сейчас уехали в фан-тур сериала, с аншлагами гастролируют по Украине. А мы с радостью и гордостью наблюдаем за их выступлениями. Желание вернуться на экран с новой историей у нас есть. А значит, будем над этим работать.

Все фото в материале предоставлены пресс-службой телеканала «1+1».