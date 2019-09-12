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🚫 Комитет ВРУ планирует пересмотреть итоги питчинга Госкино

от Telekritika
От Telekritika 369
Главная Кино 🚫 Комитет ВРУ планирует пересмотреть итоги питчинга Госкино

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики намерен пересмотреть принцип финансирования кино и ввести рейтингование продюсеров.

11 сентября глава комитета Александр Ткаченко, ссылаясь на министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, сообщил на своей странице в Facebook о том, что бывший глава Госкино Филипп Ильенко «утвердил на последнем питчинге проектов на сумму 1,7 млрд грн». Глава комитета пишет, что сумма превышает годовой бюджет украинского кино втрое.

Владимир Бородянский в ходе заседания комитета 11 сентября заявил о пересмотре принципа финансирования кино и о введении рейтингования продюсеров. «Мы будем менять со временем принципы прозрачности финансирования кино, мы будем вводить рейтингование продюсеров. Потому что, по моему глубокому убеждению, государственное финансирование – это привилегия. Мы будем вводить инструменты, механизмы прозрачности», – передает слова министра «Укринформ».

«Телекритика» попросила Филиппа Ильенко прокомментировать ситуацию. Бывший глава Госкино сообщил, что сможет это сделать позже: «Я сейчас за границей и не имею возможности подробно изучить ситуацию, чтобы комментировать. Прокомментирую после возвращения».

На сообщение от комитета отреагировали украинские кинематографисты. Например, режиссер Марина Степанская («Стрімголов») у себя на странице пишет:

Режиссер-дебютант Семен Мозговой иронизирует над своим «невезением». Напомним, на 11-м конкурсе Госкино его амбициозный проект «Праздник хризантем» оказался в числе победителей.

Напомним, на последнем конкурсе Госкино финансовую поддержку от государства получил 101 проект. Всего участников было около 300. Самый дорогой фильм питчинга, получивший деньги, – биографический о Лесе Украинке «Леся». Он получил от Госкино 50 млн грн. Также финансирование получат фильмы Сергея Лозницы, Мирослава Слабошпицкого, Валентина Васяновича и др. Подробно итоги питчинга мы разбирали в отдельном материале.

Ранее «Телекритика» сообщала, что Верховная Рада поддержала законопроект о кэш-рибейтах для иностранных кинопроизводителей.

Фото: Александра Йорк

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