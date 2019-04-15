▶🐲 Кинодайджест: «Игра престолов» и трейлеры «Звездных войн»
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▶🐲 Кинодайджест: «Игра престолов» и трейлеры «Звездных войн»

от Telekritika
От Telekritika 43
Главная Кино ▶🐲 Кинодайджест: «Игра престолов» и трейлеры «Звездных войн»

Рука Хичкока дотянулась до «Звездных войн». Кроме того, в нашем кинодайджесте за уик-энд – скетч про Локлин и Ассанжа и старт «Игры престолов».

В ночь с воскресенья на понедельник вышел первый эпизод заключительного сезона «Игры престолов». «Телекритика» пересказала, как отреагировали на «начало конца» обозреватели и почему фанаты получили серию на четыре часа раньше премьеры.

Опенинг восьмого сезона стал таким:

В новом скетче Saturday Night Live, гостьей которого на этой неделе была Эмма Стоун, потроллили Лору Локлин. Актриса была арестована в марте за участие в крупном коррупционном скандале. Также в новом скетче SNL появились Джулиан Ассанж (Майкл Китон), рэпер 6ix9ine и адвокат порноактрисы, судившейся с Трампом.

Вышел первый тизер второго сезона «Большой маленькой лжи» с Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравитц, Лорой Дерн и Мэрил Стрип. Премьера 9 июня.

С 11 по 15 апреля проходит Star Wars Celebration, где представляют новинки из полюбившейся зрителям вселенной. Во-первых, в пятницу вечером Дж. Дж. Абрамс презентовал первый тизер IX эпизода «Звездных войн».

В ролике киноманы снова нашли референсы Абрамса в сторону классики, но уже не лукасовской, а хичкоковской. Сцена с Рэй им напомнила сцену с Кэри Грантом из «На север через северо-запад».

Во-вторых, в сеть слили сцену из предстоящего сериала «Мандалорец», который выйдет 12 ноября вместе со стартом стримингового сервиса Disney.

И наконец, еще один яркий проект представили Electronic Arts – видеоигру Star Wars Jedi: Fallen Order, где нам предстоит сыграть за падавана, выжившего в ходе истребления джедаев. Свою внешность главному персонажу подарил актер Кэмерон Монахэн («Бесстыдники», «Готэм»).

Сколько будет стоить подписка на Disney TV+ и чем будет забит стриминговый сервис – читайте в нашем материале.

Фото: Lucasfilm

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