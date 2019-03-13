🕵️‍♂️ Две голливудские звезды арестованы по обвинению в коррупции

В коррупционной схеме участвовало по меньшей мере 40 человек, среди которых влиятельные и состоятельные персоны. Они давали взятки под видом благотворительных взносов. Так, Фелисити Хаффман заплатила 15 тыс. долларов, чтобы облегчить поступление старшей дочери в университет.

Разоблачили актрису благодаря записи телефонного разговора с проректором университета Джорджтауна. Хаффман пыталась устроить свою младшую дочь: девушке удалось дважды сдать экзамен, причем второй раз она писала его с проректором и получила на 400 баллов больше предыдущего результата.

Фелисити Хаффман известна по своей роли Линетт Скаво в «Отчаянных домохозяйках». Она замужем за актером Уильямом Мэйси («Бесстыдники») и растит двух дочерей – 18-летнюю Софию и 16-летнюю Джорджию.

Подобные обвинения коснулись и Лоры Локлин и ее мужа, дизайнера Моссимо Джаннулли. Локлин и Джаннулли заплатили взятки на сумму 500 тыс. долларов, чтобы обе их дочери были зачислены в Университет Южной Калифорнии.

ФБР называет это самой крупной коррупционной схемой в образовании за всю историю США. В ней участвовал целый ряд престижных заведений: Джорджтаун, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Сан-Диего, Университет Техаса, Йельский университет и другие.

А тем временем, Стэнфорд лидирует в списках лучших бизнес-школ мира.

Фото: Фелисити Хаффман на Аллее звезд, Jason Merritt/Getty Images