🥇 Стэнфорд лидирует в рейтингах лучших бизнес-школ

В списки вошли школы, которые выпускают Full-Time MBA (магистров делового администрирования). В опросе приняли участие 3 698 специалистов по рекрутингу MBA. Bloomberg отобрали 30 лучших школ из своих предыдущих рейтингов и позволили участникам выбрать «лучших из лучших». Опрашиваемые ставили оценки от 1 до 5. Ниже список топ-3 школ в каждой категории.

Рейтинг по креативности выпускников:

Стэнфорд (4,29) Йельский университет (4,18) Джорджтаунский университет (4,17)

Рейтинг по подготовке выпускников:

Университет им. Бригама Янга (4,17) Джорджтаунский университет (4,17) Университет Карнеги Меллон (4,10)

Рейтинг по ценности бренда:

Стэнфорд (4,69) Гарвард (4,56) Пенсильванский университет (4,50)

Рейтинг по уровню предпринимательских навыков у выпускников:

Стэнфорд (4,38) Хаас (4,13) Университет Карнеги Меллон (4,03)

Рейтинг по разнообразию для студентов:

Йельский университет (4,18) Университет Карнеги Меллон (4,17) INSEAD (4,17)

Рейтинг по предпринимательским навыкам:

Стэнфорд (4,57) Вашингтонский университет (4,25) Хаас (4,13)

Стэнфордский университет располагается в Силиконовой долине. Среди его выпускников Сергей Брин, Ларри Пейдж (основатели Google), Дженсен Хуанг (со-основатель Nvidia), Трип Хоукинс (основатель Electronic Arts), Джерри Янг (основатель Yahoo!), Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард (основатели Hewlett-Packard). Также некоторое время в Стэнфорде обучался основатель SpaceX и Teslа Илон Маск.

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Фото: Википедия