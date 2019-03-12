🥇 Стэнфорд лидирует в рейтингах лучших бизнес-школ
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🥇 Стэнфорд лидирует в рейтингах лучших бизнес-школ

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 11
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Bloomberg опубликовали рейтинги бизнес-школ за 2018 год. В этом году ресурс креативно подошел к опросу, поделив его на шесть категорий. В четырех категориях первое место занимает Стэнфордский университет. 

В списки вошли школы, которые выпускают Full-Time MBA (магистров делового администрирования). В опросе приняли участие 3 698 специалистов по рекрутингу MBA. Bloomberg отобрали 30 лучших школ из своих предыдущих рейтингов и позволили участникам выбрать «лучших из лучших». Опрашиваемые ставили оценки от 1 до 5. Ниже список топ-3 школ в каждой категории.

Рейтинг по креативности выпускников:

  1. Стэнфорд (4,29)
  2. Йельский университет (4,18)
  3. Джорджтаунский университет (4,17)

Рейтинг по подготовке выпускников:

  1. Университет им. Бригама Янга (4,17)
  2. Джорджтаунский университет (4,17)
  3. Университет Карнеги Меллон (4,10)

Рейтинг по ценности бренда:

  1. Стэнфорд (4,69)
  2. Гарвард (4,56)
  3. Пенсильванский университет (4,50)

Рейтинг по уровню предпринимательских навыков у выпускников:

  1. Стэнфорд (4,38)
  2. Хаас (4,13)
  3. Университет Карнеги Меллон (4,03) 

Рейтинг по разнообразию для студентов:

  1. Йельский университет (4,18)
  2. Университет Карнеги Меллон (4,17)
  3. INSEAD (4,17)

Рейтинг по предпринимательским навыкам:

  1. Стэнфорд (4,57)
  2. Вашингтонский университет (4,25) 
  3. Хаас (4,13)

Стэнфордский университет располагается в Силиконовой долине. Среди его выпускников Сергей Брин, Ларри Пейдж (основатели Google), Дженсен Хуанг (со-основатель Nvidia), Трип Хоукинс (основатель Electronic Arts), Джерри Янг (основатель Yahoo!), Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард (основатели Hewlett-Packard). Также некоторое время в Стэнфорде обучался основатель SpaceX и Teslа Илон Маск.

Недавно Телекритика писала о богатейшей женщине в мире по версии журнала Forbes.

Фото: Википедия

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