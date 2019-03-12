🥇 Стэнфорд лидирует в рейтингах лучших бизнес-школ

В списки вошли школы, которые выпускают Full-Time MBA (магистров делового администрирования). В опросе приняли участие 3 698 специалистов по рекрутингу MBA. Bloomberg отобрали 30 лучших школ из своих предыдущих рейтингов и позволили участникам выбрать «лучших из лучших». Опрашиваемые ставили оценки от 1 до 5. Ниже список топ-3 школ в каждой категории.
Рейтинг по креативности выпускников:
- Стэнфорд (4,29)
- Йельский университет (4,18)
- Джорджтаунский университет (4,17)
Рейтинг по подготовке выпускников:
- Университет им. Бригама Янга (4,17)
- Джорджтаунский университет (4,17)
- Университет Карнеги Меллон (4,10)
Рейтинг по ценности бренда:
- Стэнфорд (4,69)
- Гарвард (4,56)
- Пенсильванский университет (4,50)
Рейтинг по уровню предпринимательских навыков у выпускников:
- Стэнфорд (4,38)
- Хаас (4,13)
- Университет Карнеги Меллон (4,03)
Рейтинг по разнообразию для студентов:
- Йельский университет (4,18)
- Университет Карнеги Меллон (4,17)
- INSEAD (4,17)
Рейтинг по предпринимательским навыкам:
- Стэнфорд (4,57)
- Вашингтонский университет (4,25)
- Хаас (4,13)
Стэнфордский университет располагается в Силиконовой долине. Среди его выпускников Сергей Брин, Ларри Пейдж (основатели Google), Дженсен Хуанг (со-основатель Nvidia), Трип Хоукинс (основатель Electronic Arts), Джерри Янг (основатель Yahoo!), Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард (основатели Hewlett-Packard). Также некоторое время в Стэнфорде обучался основатель SpaceX и Teslа Илон Маск.
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Фото: Википедия