🏰 Сколько будет стоить подписка на Disney+ и что там покажут

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Disney+ запустят 12 ноября и он станет доступен на любой платформе, включая Smart TV, браузеры, планшеты, смартфоны, игровые консоли. У каждого члена семьи будет возможность создать свой личный аккаунт для персонализации и сохранения контента. Также фильмы и сериалы можно будет скачать, либо посмотреть онлайн. Disney обещает поддержку качества вплоть до 4К.

За подписку нужно будет отдать 6,99 долларов в месяц или 69,99 долларов в год.

Интерфейс сервиса разделит контент на пять категорий: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic. В первый год на сайте появится 500 фильмов, 7500 эпизодов сериалов и 250 часов программ от National Geographic. В список включены классические фильмы Disney, фильмы Pixar и Marvel, а также новые проекты: игровой ремейк «Леди и Бродяги», сериалы «Сокол и Зимний Солдат», «Мандалорец». Не забыли и новообретенных фоксовских «Симпсонах» – все сезоны также будут доступны на сервисе.

Руководители Disney надеются до конца 2024 набрать от 60 до 90 миллионов подписчиков. К примеру, Netflix, прямой конкурент сервиса, на сегодняшний день насчитывает 148 миллионов пользователей.

В конце марта Apple представила свой потоковый сервис Apple TV+.

Фото: Disney