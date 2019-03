▶🔥 Все, что нужно знать о киносериальном и новостном потоковых сервисах Apple

Компания Apple на долгожданной презентации 25 марта представила стриминговый киносериальный сервис Apple TV+, сервис подписки на периодические издания Apple News+, сервис подписки на компьютерные игры Apple Arcade, а также виртуальную банковскую карту Apple Card.

Сервис Apple TV+ с оригинальными фильмами и сериалами будет доступен осенью на более чем в 100 странах мира. О разновидностях подписок и их стоимости будет сообщено со временем. Apple обещает, что на сервисе будут все жанровые проекты: триллеры, комедии, детский программинг, драмы и разговорные передачи.

На сцену поднимались актеры и режиссеры, которые рассказывали о фильмах и сериалах, над которым работали. Среди них — Стивен Спилберг, Риз Уизерспун, Стив Каррэлл, Джейсон Момоа и телеведущая Опра Уинфри. Так, Спилберг снимет для сервиса Apple сериал-антологию Amazing Stories. Проект базируется на рассказах из одноименного научно-популярного журнала, который выходил в США с середины 20-х годов. Актеры Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стив Карелл сыграли главные роли в комедийном сериале об утренней программе Morning Show. Джейсон Момоа и Элфри Вудард сыграют в научно-фантастическом шоу «Смотри» (See). Действие будет разворачиваться в пост-апокалиптическом мире, где немногие выжившие после глобальной катастрофы стали слепыми.

Стендап-комик Кумейл Нанджиани выпустит для сервиса шоу под названием Little America. Он сфокусируется на «человеческих историях с участием мигрантов». Сам артист переехал в США из Пакистана. Для детей на сервисе запустят шоу в стилистике «Улицы Сезам». Это будет образовательный проект, посвященный полезным навыкам (в том числе – основам программирования). Режиссер Джей Джей Абрамс и певица Сара Бареллис создали для сервиса шоу Little Voice.

Комедийный романтический сериал расскажет о жизни молодой исполнительницы в Нью-Йорке. Телеведущая Опра Уинфри создаст для сервиса два документальных проекта. Первый – фильм Toxic Labor о случаях харассмента на работе, а также неназванный сериал, посвященный психическому здоровью. Полный список оригинальных шоу и приглашенных авторов огласят позже.

Также компания рассказала о грядущем обновлении приложения Apple TV. Программа получила редизайн, научилась лучше рекомендовать фильмы и сериалы. При этом сервис впервые станет доступен на macOS, телевизорах Samsung, LG, Sony, Vizio и телевизионных приставках Roku и fireTV. Контент Amazon Prime, Hulu, Canal+, Charter Spectrum, DIRECTV NOW, PlayStation Vue, Optimum, Suddenlink, HBO, Starz, SHOWTIME, CBS, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade, Noggin, а также MTV Hits будет продаваться напрямую в приложении Apple TV, каждый канал обойдется в $9,99 ежемесячно. Пользователи получат возможность загружать шоу и смотреть их без рекламных вставок. Также выделена отдельная секция для детского контента – за ней закреплена своя команда модераторов. Новый дизайн и функции появятся в мае 2019 года.

Сервис Apple News+, названый «iTunes для новостей», предложит пользователям более 300 журналов и газет за $9,99 в месяц (первый месяц – бесплатно). Представители компании отметили, что отдельная подписка на все издания, представленные в приложении, обошлась бы в $8 тысяч. Подписочный сервис будет работать на базе агрегатора Apple News, который сегодня недоступен в Украине. Также возможна будет и семейная подписка. Пользователи смогут смотреть архивы номеров, а также получат доступ к отдельным материалам.

В ходе презентации особый акцент сделали на обложках изданий, которые пользователи смогут делать «живыми» (анимированными). В числе партнеров: The Wall Street Journal, холдинг Conde Nast (Wired, Vogue, GQ и другие), Time, The New Yorker. Ранее инсайдеры сообщали, что The New York Times и The Washington Post отказались от сотрудничества из-за агрессивной политики монетизации. Apple якобы забирает себе 50% от стоимости подписок.

Презентован был также сервис Apple Arcade, который позволяет оформить подписку на более 100 уникальных игр от независимых разработчиков и крупных студий. В компании пообещали тщательно подобранные коллекции игр без встроенных покупок и трекинга рекламы. Apple Arcade станет доступен осенью в 150 странах. Подробности о работе сервиса и цене появятся позже.

При использовании виртуальной банковской карты Apple Card не будет взиматься комиссия и проценты. Для использования карты достаточно зарегистрироваться в приложении Apple Wallet. Приложение позволит отслеживать статистику по всем покупкам. Партнерами Apple выступили банк Goldman Sachs и платежная система MasterCard, где будут обрабатывать платежи. За все покупки в Apple через Apple Card компания будет возвращать 3%. Также компания представила физический вариант Apple Card из титана, который будут выпускать на рынки, где не работает Apple Pay. На карте не будет номера, кодов и даты, только имя владельца.

Издание The Verge предлагает посмотреть презентацию Apple, длившуюся почти 2 часов, за 7 минут:

Фото: скриншот стриминг-трансляции