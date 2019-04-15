⏲ Продолжение «Игры престолов» вышло на четыре часа раньше
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⏲ Продолжение «Игры престолов» вышло на четыре часа раньше

от Telekritika
От Telekritika 62
Главная Кино ⏲ Продолжение «Игры престолов» вышло на четыре часа раньше

Первый эпизод восьмого сезона стал доступен на четыре часа раньше из-за сбоя в системе стриминг-сервиса DirecTV Now.

В США подписчики потокового канала DirectTV Now получили доступ к стартовому эпизоду на несколько часов раньше официального старта. В компании сообщили, что произошел системный сбой. Также, в качестве «оправдания» представители DirectTV Now заявили, что системе «не терпелось» посмотреть сериал:

«Вероятно, нашей системе не терпелось посмотреть «Игру престолов» так же, как и нам сегодня вечером, поэтому она заранее дала доступ к эпизоду нескольким пользователям DirectTV Now. Когда мы узнали об ошибке, то сразу же исправили ее».

Онлайн-сервис «Амедиатека» также отметился сбоем в системе, но уже из-за самих фанатов. Из-за большой нагрузки на серверы зрители смогли посмотреть серию только через 40 минут.

Восьмой сезон «Игры престолов» будет короче других по количеству серий – 6 эпизодов, но не по хронометражу – обещают серии по полтора часа, то есть, как полнометражный фильм. Сезон будет посвящен битве между человечеством и армией Белых ходоков. Примечательно, что 3 и 5 серии снял Мигель Сапочник – режиссер-постановщик «Битвы Бастардов» 6 сезона.

«Телекритика» без спойлеров пересказывает, как главные обозреватели оценили «начало конца» главного сериала 2010-х.

 Фото: HBO

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