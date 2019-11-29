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Юлия Синькевич опубликовала баллы за собеседование в НАГС

от Telekritika
От Telekritika 356
Главная Кино Юлия Синькевич опубликовала баллы за собеседование в НАГС

У себя в Facebook Юлия Синькевич показала таблицу с баллами, которые были ей выставлены комиссией НАГС.

Комиссия оценивала кандидата по шести компетенциям: «Управление изменениями», «Лидерство», «Коммуникация и взаимодействие», «Достижение результатов», «Управление эффективностью и развитие человеческих ресурсов» и «Стрессоустойчивость». Субъекты комиссии под номерами «2» и «3» почти во всех параметрах выставили 0 баллов.

НАГС

Также стали известны имена членов комиссии, присутствовавших на собеседовании. Это глава НАГС Александр Стародубцев, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, советница Кабинета министров Светлана Котляревская и консультант Офиса Президента Алена Студенецкая. Кто под каким номером фигурирует в таблице – неизвестно.

Полная запись собеседования

Напомним, ранее Юлия Синькевич и ее адвокаты решили подать иск в суд, чтобы оспорить решение комиссии. С теми же призывами в понедельник, 25 ноября, под офис НАГС вышла на акцию протеста украинская киноиндустрия.

Ранее «Телекритика» сообщала, что Кабмин запустил новый конкурс на главу Госкино.

Фото: styleinsider.com.ua

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