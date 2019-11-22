Киноиндустрия требует пересмотра результатов собеседования с Юлией Синькевич

21 ноября состоялось собеседование Юлии Синькевич после которого конкурсная комиссия сообщила, что она не проходит в следующий этап. Напомним, Синькевич оставалась единственным кандидатом после трех этапов отбора, по итогам которых отсеяли 12 человек.

Видео оглашения результатов собеседования на своей странице выложила Юлия Синькевич, отказавшись комментировать ситуацию. На такое решение конкурсной комиссии отреагировала украинская кинообщественность. Бывший глава Госкино Филлип Ильенко назвал конкурс «фарсом» и предложил следующему главе Госкино сразу подать в отставку.

Кинематографисты начали собирать подписи под коллективным письмом, в котором призывают срочно пересмотреть результаты собеседования. Исполнительный директор Украинской Киноакадемии Анна Мачух анонсировала акцию протеста, которая пройдет возле здания Национального агентства по вопросам государственной службы 25 ноября.

Напомним, Юлия Синькевич – генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля. Ранее на «Телекритике» вышло с ней интервью, в котором она делилась опытом проведения юбилейного ОМКФ.

Фото: пресс-служба ОМКФ