КиноНовости

Киноиндустрия требует пересмотра результатов собеседования с Юлией Синькевич

от Telekritika
От Telekritika 130
Главная Кино Киноиндустрия требует пересмотра результатов собеседования с Юлией Синькевич

Последняя кандидатка на должность руководителя Госкино Юлия Синькевич выбыла из конкурса по результатам собеседования. Кинематографисты решили написать коллективное письмо президенту, премьер-министру и министру культуры в ее поддержку.

21 ноября состоялось собеседование Юлии Синькевич после которого конкурсная комиссия сообщила, что она не проходит в следующий этап. Напомним, Синькевич оставалась единственным кандидатом после трех этапов отбора, по итогам которых отсеяли 12 человек.

Видео оглашения результатов собеседования на своей странице выложила Юлия Синькевич, отказавшись комментировать ситуацию. На такое решение конкурсной комиссии отреагировала украинская кинообщественность. Бывший глава Госкино Филлип Ильенко назвал конкурс «фарсом» и предложил следующему главе Госкино сразу подать в отставку.

Кинематографисты начали собирать подписи под коллективным письмом, в котором призывают срочно пересмотреть результаты собеседования. Исполнительный директор Украинской Киноакадемии Анна Мачух анонсировала акцию протеста, которая пройдет возле здания Национального агентства по вопросам государственной службы 25 ноября.

Напомним, Юлия Синькевич – генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля. Ранее на «Телекритике» вышло с ней интервью, в котором она делилась опытом проведения юбилейного ОМКФ.

Фото: пресс-служба ОМКФ

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Нацсовет продлил лицензию на вещание для второй радиостанции...

15.11.2019

На ливанском телевидении обидели украинок

25.10.2019

Вышел первый трейлер фильма «Мої думки тихі»

28.10.2019

Белый дом откажется от подписки на The Washington...

25.10.2019

«Зеонбуд» исключил канал Рабиновича из киевской сети Т2

04.11.2019

ТСН запустила спецпроект о загрязнении воздуха  

29.10.2019

Twitter запретит политическую рекламу

31.10.2019

Ольга Фреймут запускает новый проект в Instagram

11.11.2019

Канал «Украина» начал съемки нового сериала «Долгая дорога...

11.11.2019

Бородянский рассказал, на что «Суспільне» получит 2 миллиарда...

14.11.2019