Юлия Синькевич оспорит решение НАГС в суде

Об этом она сообщила в своем Facebook и в комментарии «Телекритике». После переговоров в НАГС Юлия Синькевич собирается встретиться с остальными членами комиссии, чтобы они объяснили свое решение относительно ее собеседования. Также она отправила запрос на подробную информацию о баллах.

Помимо этого, Юлия с адвокатами готовит иск в суд и попытается оспорить принятое комиссией решение. В комментарии «Телекритике» она заметила, что комиссия не имеет полномочий отменять результаты конкурса, поэтому Синькевич отправила письмо в Кабинет министров, чтобы они пересмотрели результаты.

Как сообщалось ранее, глава НАГС предлагал провести повторный конкурс, в котором смогли снова принять участие все кандидаты.

Фото: opinion.ua

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