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Филипп Ильенко запустил компанию Illienko Film Productions

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 1659
Главная Кино Филипп Ильенко запустил компанию Illienko Film Productions

О конкретных проектах продакшена, которые находятся в работе, сообщат позднее.

Бывший глава Государственного агентства по вопросам кино Украины Филипп Ильенко открыл компанию Illienko Film Productions, о чем сообщил на своей Facebook-странице.

В комментарии для «Телекритики» Ильенко поделился подробностями нового продакшена.

«Компания будет заниматься как развитием собственных кинопроектов (от идеи до проката), так и предоставлением услуг по организации съемок и постпродакшена в Украине. Планируется активное сотрудничество с иностранными продюсерами, в первую очередь будем искать партнеров в Европе и Северной Америке», – рассказал Ильенко.

О конкретных проектах, которые находятся в работе, сообщат позже. Однако Ильенко отметил, что среди них также будут фильмы по ранее нереализованным киносценариями его отца – Юрия Ильенко.

Напомним, 19 августа Филипп Ильенко заявил об отставке с должности главы Госкино.

Позже «Телекритика» пообщалась с Ильенко и опубликовала развернутое интервью.

Фото: Александра Йорк

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