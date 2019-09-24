🔥 Филипп Ильенко о преемнике в Госкино, отмене питчинга и рейтинге продюсеров

Пока украинскую кинообщественность будоражат последние заявления главы комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Александра Ткаченко и министра культуры Владимира Бородянского, мы решили расспросить экс-главу Госкино Филиппа Ильенко об открытом письме кинематографистов, возможной отмене результатов конкурса, рейтингах продюсеров, квотах для украинских кинотеатров и пр.

Какие у вас ощущения спустя почти месяц после ухода в отставку? Есть ли чувство незавершенности?

Нет, лично у меня такого ощущения нет. У меня есть внутренняя открытость к новым идеям, новым замыслам. Я сейчас много общаюсь с разными людьми именно на тему реализации будущих независимых проектов в области украинского кино, и они не касаются проектов, которые создавались бы при государственной поддержке.

Откуда хотите брать средства на финансирование?

Во-первых, кино – это не только продюсирование фильмов. Это еще целая индустрия, где производство – только одно из звеньев. Во-вторых, учитывая те процессы, которые связаны с международной интеграцией украинской киноиндустрии и ее международной узнаваемостью, именно международное сотрудничество является одним из источников финансирования. Также есть какие-то вещи, которые могут заинтересовать внутренних инвесторов. Я не хотел бы подробно рассказывать об этом, это касается частного предпринимательства.

В своем недавнем интервью вы говорили, что собираетесь заниматься кино.

Если вы имеете в виду кино как творческую деятельность, в частности режиссуру, да, я не исключаю этого в будущем. Но не рассматриваю это пока как основную деятельность. То есть я точно знаю, что рассматривать режиссуру кино как единственный и постоянный источник стабильного дохода в украинских условиях практически невозможно. Если это действительно творчество.

Планируете заниматься дальше политикой?

Не могу ответить на этот вопрос однозначно. Пока я отошел от активной политической жизни и еще не возвращался в нее. Не исключаю этого, но посмотрим, как будет развиваться ситуация в стране. Честно, не хотел бы этим заниматься. Но если станет вопрос так, что надо будет, если произойдут какие-то критические вещи для меня… По сути, я приходил в политику, когда власть пересекла красные линии, пересекать которые я считал недопустимым. Если в будущем увижу, что такие вещи происходят, – не исключаю, что вернусь в политическую жизнь. Но точно не с целью создания политической карьеры. Меня карьера политика, как и высокие должности во власти, не интересует сама по себе. В политике мне важно видеть, как моя деятельность влияет на изменения в обществе.

Кого видите на должности следующего главы Госкино? Должен ли это быть человек из индустрии? Или это будет чиновник?

Я считаю, что это должен быть человек из индустрии. Скажу честно, я не знаю, кто это будет, со мной никто по этому поводу не советуется. Я, как и все, слышу какие-то слухи, но обсуждать их не считаю уместным. Могу назвать критерии, какие я видел бы для такого человека. Во-первых, эта персона должна быть из индустрии. Этот человек должен знать, как все работает: какие вызовы, проблемы и история украинского кино. Он должен быть интегрирован по крайней мере в европейскую киноиндустрию. Быть узнаваемым там. Конечно, этот человек должен владеть хотя бы одним иностранным языком, как минимум английским, а желательно еще каким-нибудь.

Есть также четкое понимание, что этот человек должен быть равноудален по своему бэкграунду от всех основных стейкхолдеров рынка. То есть им не может быть бывший сотрудник крупной компании, которая будет претендовать на значительную долю «пирога» государственной поддержки. Просто ради баланса и чтобы избежать конфликта интересов. Собственно опыт чиновничества я считаю более вредным, чем полезным.

Давайте поговорим о питчинге. Недавно министр культуры Владимир Бородянский заявил о возможной отмене и пересмотре результатов последнего конкурса Госкино. Такой процесс возможен в сегодняшних условиях?

Я не вижу юридических механизмов отмены любого решения, которое уже было принято. Я так понимаю, что их не видит, судя по последним пресс-конференциям, и министр Бородянский. Единственное, я хотел бы опровергнуть некоторые прозвучавшие тезисы – например, что бюджет был расписан на три года вперед, – потому что это не соответствует действительности.

На момент проведения питчинга ни Госкино, ни Совету по поддержке кинематографии – никому в мире не было известно, сколько денег на кино выделят в следующем году. Более того, это и сейчас до конца неизвестно.

Во-первых, начнем с того, что государство не взяло в результате проведения конкурса никаких обязательств финансового характера. Это просто утверждение перечня победителей конкурса. Чтобы возникли финансовые обязательства у государственного бюджета, необходимо заключить государственный контракт. Право на заключение такого контракта победители конкурса имеют в течение трех лет. В среднем в украинских условиях фильм производится полтора-два года, финансируется он из бюджета трех-четырех лет. Соответственно теоретически и практически победители этого конкурса будут финансироваться в течение 2019–2024 годов, а может и дольше.

Во-вторых, значительное количество победителей так и не заключит контракты, это понятно из практики. Большое количество проектов, особенно копродукционных, сначала ищут предварительное подтверждение финансирования из своей страны, а затем несколько лет ходят по питчингам за рубежом, набирая остальную часть этого пазла. Иногда так и не набирается, таких примеров тоже достаточно. Это все говорит о том, что эти 1,6 млрд грн – это очень условная цифра, которая точно не касается теперешнего года и даже следующего.

В-третьих, на момент проведения питчинга ни Госкино, ни Совету (по поддержке кинематографии – Ред.) – никому в мире не было известно, сколько денег на кино выделят в следующем году. Более того, это и сейчас до конца неизвестно. Есть проект бюджета, но не факт, что он останется таким же, когда будет принят. Цифры могут быть увеличены, могут быть уменьшены. Это решит уже правительство и Верховная Рада. Но при этом не проводить летом питчинг означало бы сорвать выполнение бюджетной программы на этот год, и тогда новая власть обвинила бы предшественников уже в других грехах, сказала бы: «Вот, есть огромные деньги в бюджете, но мы не можем их использовать: у нас нет фильмов, победивших в конкурсе, которые можно финансировать». Провести конкурс раньше мы тоже не могли – предыдущий Кабмин почти на полгода затянул назначение Совета по поддержке кинематографии. Да и то назначил его в неполном составе – там нет юриста. Возможно, поэтому столько домыслов по поводу правового статуса решений Совета.

В целом, я хотел бы, когда говорим о результатах питчинга (отмена, пересмотр или что-то еще), чтобы, во-первых, участники дискуссии прекратили выдвигать необоснованные обвинения, потому что это не корректно. Во-вторых, немножко убрали из этого эмоции, потому что сейчас решается судьба многих очень хороших проектов, в том числе с серьезным международным потенциалом, что может создать негативный имидж для Украины заграницей, а также вообще подорвать доверие к государственной поддержке внутри страны.

Выполнить результаты этого питчинга вполне возможно, где найти деньги на увеличение бюджета на кино в следующем году – известно. Даже Александр Ткаченко в каком-то из своих недавних интервью говорил, что надо все финансирование кино передавать в Госкино. Украинский культурный фонд на этот год имел 400 млн грн на кино. Бюджет УКФ и бюджет Госкино в проекте бюджета на следующий год остались практически те же, что и в этом. То есть это значит, что УКФ и дальше будет иметь эти деньги на кино. Также остались еще, непонятно до конца зачем, 50 млн грн на так называемые патриотические фильмы у Минкультуры, хотя они давно объявили, что не будут проводить новых конкурсов. Основное финансирование там уже состоялось в прошлом году. Плюс в ликвидированном министерстве информационной политики были бюджетные программы примерно на 0,5 млрд грн. В них было очень много кинопроектов – вот, пожалуйста, еще источник.

И это без увеличения, чтобы не отнимать денег у какой-то другой области. Просто перераспределить внутри этих разнообразных программ, сконцентрировать в одном месте и тогда вообще нет никаких проблем. Можно сказать, что Совет по поддержке кинематографии сформировал пул проектов, которые могут быть профинансированы для того, чтобы следующая власть имела возможность выполнить бюджетные программы, которые она на себя берет. Потому что если отменить 11 конкурсный отбор, я не знаю, на что можно потратить полмиллиарда следующего года. То есть уже сейчас надо проводить новый конкурс.

Вы же понимаете, что финансирование не предоставляется все сразу – это поэтапный процесс. Сначала проекту дают аванс. Только часть фильмов-победителей 11 конкурса будут запускаться в этом году, они получат только предварительный платеж в подготовительный период, и это не такие большие суммы. Снимать они, скорее всего, начнут в следующем году, может и позже. Победители конкурса не дают гарантий, что они вообще придут за этими деньгами. Важно это понять. Потому что в большинстве случаев речь идет не о 100-процентном финансировании, а о частичном. Они должны собрать другое финансирование, подтвердить его. Далеко не все это делают: у некоторых режиссер будет занят, у некоторых потеряет актуальность проект, некоторые потеряют желание работать с государством – множество причин, и каждый раз остается целый ряд фильмов, которые так и не запустились. Некоторые три года стоят в планах и потом не запускаются. Как «Бабий яр», который сейчас был повторно представлен на конкурсе и снова победил, потому что в тот раз он так и не запустился. В том числе по причине чисто финансовой, сумма там требуется значительно больше, и сумма, которая была заявлена в 2014 году, давно съедена инфляцией.

Что вы думаете о введении рейтинга продюсеров?

Я слышал об идее, что надо сделать рейтинги. В ней самой нет ничего супернегативного. Этот рейтинг может существовать, а может и нет: вопрос в том, какой он будет. Как он будет выстраиваться? Будет ли это рейтинг положительный или это будет черный список? Кто его будет формировать, как можно будет его обжаловать? По какой формуле этот рейтинг будет формироваться, как будет оправдана эта формула? Например, как будут коррелировать кассовые сборы в Украине с кассовыми сборами в России? И это еще простой вопрос. А как будут коррелировать победы и участие в международных фестивалях. Как построить рейтинг этих фестивалей? Что престижнее: Канны, Берлин или Венеция? На этот вопрос не может дать ответ мировая киноиндустрия все время после Второй мировой войны. Есть режиссеры, которые больше любят Венецию, а есть те, которые говорят: «Нет, только Канны». А третьи скажут: «Я хочу, чтобы мой фильм был в Берлине».

Это все субъективные вещи. Как они будут формироваться? Кто их будет формировать? Будет ли этот рейтинг основным критерием при оценке или дополнительным? Сейчас также учитывается предыдущий опыт продюсера. Что в законе, что в подзаконных актах Совет учитывает и изучает предыдущий опыт и режиссера, и продюсера. Это правильно. Эта идея уже реализуется. Идея о рейтинге как определенном математическом эквиваленте оценки этого опыта имеет право на жизнь. Еще один вопрос: будет ли это единственным элементом оценки при принятии решения или это будет дополнительным фактором? Как быть с начинающими продюсерами? Неудачи и ошибки были у всех, кто что-то делает. Ошибок не допускает тот, кто не делает ничего.

Искусство – это очень нестандартная история. Тем более мы находимся в стране, где куча внешних рисков, влияющих на кинопроизводство. Это не какая-то стабильная страна с устойчивым развитием и развитой киноиндустрией. Любой киношник вам расскажет множество неожиданных случаев, связанных с очень субъективными факторами, которые ставили под угрозу съемки и производство фильмов. От чьих-то банальных алкоголизма и наркомании, безответственности исполнителей, до каких-то невероятных совпадений обстоятельств. Любой продюсер может книгу написать об этом. Как такие вещи учитывать в рейтингах? Нашей киноиндустрии еще очень мало лет, чтобы думать о рейтингах.

Идея сама по себе – окей, заслуживает на жизнь. Поэтому, если господин Бородянский высказался за введение таких рейтингов, думаю, что делать надо так: он должен предложить свое видение, вполне конкретное, это должно быть сформировано в каком программном документе, доступном для ознакомления всем, кто хочет по этому поводу высказаться. Надо организовать несколько сессий публичного обсуждения: проговорить, попробовать кейсы, которые уже прошли, рассчитать их по этим рейтингам, посмотреть, как это будет. Попробовать оценить все риски такой системы, понять, где могут быть моменты вмешательства человека волюнтаристского. И тогда у меня будет сформированная позиция в отношении рейтингов.

Ну и главное, чтобы потом не получилось так, что придет новая власть и скажет: «Знаете, мне не понравился рейтинг, который был составлен при старой власти. Я, как представитель новой власти, у которой рейтинг на выборах был больше, чем у старой, прошу теперь все отменить – это все были неправильные пчелы, они несут неправильный мед, а теперь будут правильные пчелы».

У вас уже был разговор с министром Бородянским?

Не было никакой инициативы диалога ни от него, ни от его советников. Кроме приглашения на общее собрание кинообщественности, но я, к сожалению, как раз тогда ехал за границу и написал коллегам: «Спасибо за приглашение, просто физически не смогу быть, но, когда вернусь, готов в любой момент общаться». На самом деле я открыт к общению, не нахожусь и не собираюсь находиться в оппозиции ни к кому вообще, учитывая, что планирую жить частной жизнью человека свободной профессии. Как мы обсудили уже, в своем участии в политической жизни не уверен в ближайшем времени. Поэтому, если кому-то нужны мои знания и опыт и это пойдет на пользу кино, я готов ими делиться. Если не нужны – я не собираюсь кому-то их навязывать.

Украинские кинематографисты написали коллективное письмо министру культуры и президенту Украины, в котором выражают свою обеспокоенность последними событиями в украинском кинематографе. Вашей подписи там нет. Тем не менее, готовы ли вы стать рупором украинской кинообщественности?

Лидером киношной революции? (Смеется.) Ну, не знаю. Я, кстати, именно поэтому и не подписывал это письмо, чтобы не провоцировать такую оценку моей роли сегодня. Хотя я согласен с тем, что в письме написано, и я согласен с тем, что правильно выбран адресат, – именно Владимир Зеленский. По нескольким причинам. Во-первых, он сейчас отвечает за то, что происходит в стране, и как президент должен гарантировать права в том числе победителей питчинга.

Во-вторых, он сам участвовал в этих питчингах: и побеждал, и не побеждал. У него есть собственный опыт, он знает, как работает эта система. Он – наш коллега и поэтому, собственно говоря, это не столько обращение к президенту, как обращение к коллеге, который перестал, к сожалению, работать в сфере и теперь работает на другой работе. Владимир Зеленский может обратить свое внимание на ситуацию, которая происходит. Я считаю, что должен обратить, и надеюсь, обратит.

А о том, готов ли я возглавить какое-то общественное движение: во-первых, пока предложений что-то конкретное возглавить я не получал, но в целом готов работать в интересах отрасли. Но точно не готов лоббировать чьи-то конкретные частные интересы. То есть, если есть какая-то идея, инициатива, движение, которое направлено на развитие отрасли украинской киноиндустрии и украинского киноискусства, я готов участвовать в этих инициативах. В тех ролях, в которых я буду больше полезен. Но участвовать в каких-то лоббистских структурах, честно говоря, не думаю, что это мое призвание, я бы не хотел такими вещами заниматься.

Верховная Рада утвердила новый законопроект о кэш-рибейтах для иностранных производителей. Что думаете по его поводу?

Вообще рибейт – это нужная вещь, мы это инициировали много лет назад. К сожалению, по тем или иным причинам, рибейты были одним из тех моментов, по которому были замечания и предложения президента Порошенко к закону о господдержке кинематографии. После того, как был достигнут компромисс по рибейтам и другим вещам, а закон был все-таки принят, рибейты все равно не заработали, потому что Верховная Рада так и не внесла изменений в бюджетный кодекс Украины. Это обидно. Я об этом неоднократно говорил и считаю, что это было неправильно.

Инициатива ввести рибейты – это правильная инициатива, я ее полностью поддерживаю. Опять же, я не видел последней версии проекта. Могу сказать в целом, что я поддерживаю вообще: я поддерживаю увеличение общего процента рибейта – это необходимо просто ради того, чтобы быть конкурентными; я поддерживаю уменьшение порога получения рибейта, то есть минимальной суммы, которую необходимо потратить; я нейтрально и спокойно отношусь к положениям ограничения по ФЛП, но считаю нужно сделать переходный период и вообще определиться с тем, как государство рассматривает ФЛП в кинопроизводстве. Надо написать, больше какого процента бюджета не может быть выделено на ФЛП, потому что есть такие вещи, которые кроме как у ФЛП не можешь приобрести. Есть нюансы или какие-то минимальные сервисы, сугубо киношные, которые не требуют большого бюджета.

Поэтому надо искать такой компромиссный вариант. Я неодобрительно отношусь к тому, чтобы лишить права на рибейты национальных производителей, потому что считаю, что система должна быть открыта для всех. Но в целом я приветствую то, что эта история движется вперед.

Многие кинопрокатчики не довольны квотами для украинского кино. А в прошлом году вы обещали провести проверку кинотеатров на их соблюдение. Процент квот не великоват ли для украинского кинематографа?

Квоты и так были пересмотрены в сторону уменьшения. Вообще они сейчас еще более лояльно прописаны, потому что раньше касались сугубо национальных фильмов и составляли 30%. Сейчас они касаются не только национальных фильмов, но и в общем всех фильмов, произведенных в Украине, и составляют 15%. Когда писали закон о господдержке, мы пошли на встречу именно кинопрокатчикам. «Окей, давайте на 5 лет это все опустим».

Более того, там абсолютно смешная санкция за это все. Скорее всего, эта норма больше моральная, нежели жесткая юридическая, потому что санкция получается всего 1750 грн штрафа в месяц. Для любого кинотеатра, особенно для большой сети, 1750 грн в месяц – это вообще не такой штраф, которого стоит бояться, поэтому такая норма не сильно жесткая. Но оставлять ее, считаю, все равно нужно. Надеюсь, что новый парламент рассмотрит увеличение штрафа за это.

Главная проблема кинопроката в том, что рынок кинопроката монополизирован одним человеком.

При желании наполнить эту квоту есть чем. Фильмов производится достаточно. Но даже на американские фильмы заполнение залов в среднем составляет менее 50%, так как кинотеатров мало и в них мало залов. У нас любой, а не только украинский, фильм в активном прокате находится в среднем два уик-энда. Это очень мало. В других странах успешные локальные фильмы идут по 9 месяцев и больше.

Главная проблема кинопроката в том, что рынок кинопроката монополизирован одним человеком. И кинотеатры не инициируют какую-то серьезную борьбу с этой монополией. Они должны участвовать в этом. Государство не может за них находить доказательства того, как с ними обращается монополист, нарушения законодательства и так далее. В частных беседах они обо всем этом рассказывают: о неприятных вещах, являющихся следствием ситуации, которую можно назвать монопольной. Когда это все переходит в официальную плоскость, тут же желающих пожаловаться на монополиста нет. Получается, что и монополиста нет. А он есть.

Есть куча проблем, это не вина кинотеатров, это просто реальные обстоятельства нашей жизни. Низкая покупательная способность, коррупционная составляющая постройки недвижимости. Значительная часть кинотеатров – это старые советские малозальные кинотеатры, которые просто не могут функционировать в том рынке, который сейчас существует. Например, по количеству фильмов в репертуаре. Это все приводит к определенным проблемам вообще в области кинопроката и отражается на прокате национального кино.

Но надо сказать и поблагодарить большинство кинотеатров, особенно это касается крупных сетей, что нашли общий язык с украинским кино. Украинское кино, если оно сейчас имеет желание, может попадать в кинотеатры достаточно беспроблемно. Ситуация вообще несравнима с тем, что было 5 лет назад. С кинотеатрами идет сейчас очень конструктивная коммуникация у кинематографистов. Еще пару лет – и это станет еще проще. Это очень позитивная динамика.

Фото: Александра Йорк