🤨 Фанаты связали «Очень странные дела» с Чернобылем

В еженедельной подборке фанатских теорий SyfyWire приводит и весьма кощунственную: «Чернобыльская катастрофа связана с Обратной стороной из “Очень странных дел”». Пользователи Reddit отметили, что действие 3 сезона мистического сериала Netflix происходит в 1985 году, за год до катастрофы на ЧАЭС. «Плюс к тому, IMDb (чьи данные не всегда правильны) однажды якобы вывесил список персонажей 3 сезона “Очень странных дел”, где фигурировали “российский солдат” и “российский охранник”. Можно ли предположить, что Чернобыль – это лаборатория по изучению Обратной стороны, похожая на ту, что находится в Хокинсе, Индиана?» – пишет издание.

Правда, в Syfy признают, что это был бы сомнительный ход: «Зачем вводить в сюжет Чернобыль со всем багажом, который прилагается к фантазиям о реальном трагическом событии, тем более, что авария произойдет лишь спустя год [после событий 3 сезона]? “Чернобыль” от HBO показал, какой ужасной была катастрофа, и сейчас явно неподходящее время для “Очень странных дел” вовлекать в эту историю подростков из Индианы и Демогоргона».

Похоже, «Чернобыль» HBO не на шутку повлиял на восприятие зрителями масс-культуры (о других 10 примерах его воздействия читайте в нашем материале).

Напомним также, что у Sky и HBO запланирована еще одна коллаборация – мини-сериал, в котором Джуд Лоу сталкивается с таинственными ритуалами на британском острове.