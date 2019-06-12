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📺 Джуд Лоу встретит загадочных островитян в новом сериале HBO/Sky

от Telekritika
От Telekritika 105
Главная Кино 📺 Джуд Лоу встретит загадочных островитян в новом сериале HBO/Sky

Не успела схлынуть волна успеха другого совместного продукта HBO/Sky, мини-сериала «Чернобыль», как компании объявили о новой коллаборации.

Главную роль в сериале HBO/Sky «Третий день» (The Third Day) сыграет Джуд Лоу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Синопсис новинки навевает воспоминания о «Плетеном человеке»: в драме персонаж Лоу попадет на загадочный остров, обитатели которого проводят странные ритуалы. «Фантастика и реальность начинают смешиваться, обнажая старые раны, и сталкивают героя в конфликте с островитянами», – сообщает издание.

Продюсированием проекта займутся Plan B Entertainment, иммерсивный театр Punchdrunk International и Деннис Келли, отвечавший за сериал «Утопия» (режиссер которого Марк Манден будет снимать и «Третий день»). Пока известно, что сериал будет состоять из шести эпизодов и выйдет в эфир в 2020 году на Sky Atlantic в Европе и на HBO в Северной Америке.

Кроме того, вскоре на экранах появится другой совместный проект HBO/Sky – исторический сериал «Екатерина Великая».

О том, как «Чернобыль» уже изменил массовую культуру и бизнес, читайте в нашем материале. И не упустите второе по счету обвинение в плагиате в адрес создателей шоу от украинских зрителей.

Фото: Getty Images

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