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🚫Создателей «Чернобыля» снова пытаются уличить в плагиате

от Telekritika
От Telekritika 161
Главная Кино 🚫Создателей «Чернобыля» снова пытаются уличить в плагиате

HBO без разрешения использовали в своем мини-сериале визуализацию телефонных переговоров пожарных во время ликвидации аварии на ЧАЭС. Видео создал и выложил на своем Youtube-канале украинский режиссер Андрей Приймаченко в 2013 году.

Приймаченко заметил в первой серии «Чернобыля» видео, которое он создал на основе аудиозаписей телефонных переговоров 26 апреля 1986 года диспетчера Центрального пункта пожарной связи (ЦППС) с диспетчерами Военизированной пожарной части (ВПЧ) Чернобыльськой АЭС. Об этом сообщает theБабель.

В своем Twitter режиссер поблагодарил создателя сериала Крэйга Мазина за великолепное шоу и предложил поговорить. Приймаченко отмечает, что с ним никто не связывался насчет авторских прав. Он сказал, что был бы не против предоставить видео HBO, так как создавал его не с коммерческой целью, а ради популяризации темы Чернобыльской катастрофы.

9 июня в выпуске программы Янины Соколовой продюсер Radioaktive Film Евгения Яцута рассказала о том, что они совместно с HBO тщательно соблюдали все авторские права, вплоть до архивных записей программы «Время». Права на использование визуализации разговора были предоставлены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве, как указали Radioaktive Film в комментарии под публикацией Приймаченко в Facebook.

Это уже не первые претензии украинцев в связи с покушением на авторство от создателей «Чернобыля». Ранее пользователи Facebook заметили, что монолог бабушки из 4-й серии подозрительно похож на слова из пьесы драматурга Павла Арье.

Фото: HBO

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