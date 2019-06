🚫Создателей «Чернобыля» снова пытаются уличить в плагиате

Приймаченко заметил в первой серии «Чернобыля» видео, которое он создал на основе аудиозаписей телефонных переговоров 26 апреля 1986 года диспетчера Центрального пункта пожарной связи (ЦППС) с диспетчерами Военизированной пожарной части (ВПЧ) Чернобыльськой АЭС. Об этом сообщает theБабель.

В своем Twitter режиссер поблагодарил создателя сериала Крэйга Мазина за великолепное шоу и предложил поговорить. Приймаченко отмечает, что с ним никто не связывался насчет авторских прав. Он сказал, что был бы не против предоставить видео HBO, так как создавал его не с коммерческой целью, а ради популяризации темы Чернобыльской катастрофы.

Dear @clmazin thank you for a great show! I noticed that you used the video I created in Episode 1: https://t.co/z3lQ9kGrse

Nobody contacted me for permissions so I think it would be great if we talk 🙂

andriy.pryymachenko (at) https://t.co/LoArtMiJi7 https://t.co/XNgN9XKIbI pic.twitter.com/5mWUJk7YB1

— Andriy Pryymachenko (@Prim_ua) June 9, 2019