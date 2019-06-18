👁Что нужно знать о 10-м юбилейном Одесском кинофестивале

Организаторы рассказали, чем удивит фестиваль в этом году.

«Две» потемкинские лестницы

В этом году главная достопримечательность Одессы, Потемкинская лестница, дважды станет местом проведения open-air-показов. 13 июля организаторы устроят просмотр черно-белого голливудского фильма «Казаки», выпущенного в 1928 году студией MGM. Сюжет немой картины рассказывает о сыне атамана, которому приходится переступить через свои пацифистские взгляды и отправиться на войну с турками. Перед закрытием фестиваля, 19 июля, на Потемкинской лестнице состоится перформанс «Ступени на…» от Влада Троицкого, основателя и художественного руководителя театра «Дах».

Также среди традиционных локаций проведения кинофестиваля появятся и новые. В этом году в Одессе открылся первый кинотеатр Multiplex, который вмещает в себя 700 зрителей и станет одной из площадок ОМКФ и местом проведения международного кинорынка.

Программа

В международном конкурсе за «Золотого Дюка» поборется украинская лента «Домой» Наримана Алиева, которую режиссер уже представил в категории «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в этом году. Также Одессу посетит большой контингент из «Санденса» во главе с «Сувениром» Джоанны Гогг. Режиссер взяла Гран-при в Парк-сити и теперь привезет фильм в основную конкурсную программу ОМКФ. Одну из главных ролей исполнила актриса Тильда Суинтон.

В национальном конкурсе пока четыре полнометражных фильма, но список может пополниться. Две картины будут представлены на фестивале в Карловых Варах, который пройдет с 28 июня по 6 июля. Это трагикомедия «Мои мысли тихие» Антонио Лукича, который взял главную награду Meeting Point Vilnius в этом году, и «Панорама» Юрия Шилова, отобранный в документальную категорию в Карловых Варах.

ОМКФ в цифрах

959 фильмов участвовали в конкурсном отборе.

18 стран примут участие в юбилейном фестивале.

100 000 гривен получит победитель в категории «Выбор зрительских симпатий», новой награды фестиваля.

60 000 гривен получит победитель в национальном «Выборе зрительских симпатий».

15 000 зрителей традиционно собирают показы на Потемкинской лестнице.

10 000 евро получит обладатель Гран-при.

5 000 евро – награда за лучший фильм в международном конкурсе.

3 000 евро получит лучший режиссер.

2 000 евро получит лучший актер.

Звездное «трио»

10-й Одесский кинофестиваль примет целое «трио» специальных гостей. Во-первых, это Катрин Денев. Легендарная актриса проведет мастер-класс и представит ретроспективу ключевых фильмов в своей карьере. Второй гостьей со своим мастер-классом станет Роуз Макгоуэн, звезда «Крика», «Грайндхауса», «Планеты страха» и «Конана-варвара». Она ведет активную социальную жизнь и пропагандирует идеи гендерного равенства и феминизма, о чем расскажет гостям кинофестиваля. Третий гость, британский режиссер Майк Ли, будет отмечен наградой за вклад в киноискусство.

Кроме того, по словам организаторов фестиваля, в Одессу приедет Надав Лапид с картиной «Синонимы», который взял «Золотого медведя» 69-го Берлинского кинофестиваля. Фильм покажут во внеконкурсной программе «Фестиваль фестивалей».

Жюри

Режиссер Петер Бросенс два года назад получил главную награду ОМКФ за фильм «Король бельгийцев» и теперь вернется в Одессу в качестве члена жюри. Помогут ему отобрать победителей украинская актриса с голливудской пропиской Иванна Сахно, режиссер «грузинской новой волны» Нана Эквтимшвили и Карел Ох, художественный руководитель кинофестиваля в Карловых Варах, который закончится за неделю до начала ОМКФ.

Национальный конкурс будут судить украинский продюсер Иванна Дядюра, член отборочного комитета фестиваля в Локарно Николас Эллиотт, иранский режиссер Мания Акбари и польская сценаристка Иоанна Кос-Краузе.

Ретроспективы и внеконкурсные программы

В рамках фестиваля устроят несколько ретроспективных показов. Кроме уже упомянутых сеансов на Потемкинской лестнице и мини-ретроспективы Катрин Денев в Зеленом театре состоится просмотр классического фильма 1920 года «Кабинет доктора Калигари» под аккомпанемент культового британского панк-кабаре-коллектива The Tiger Lillies.

В Одессу вне конкурса привезут каннские новинки: обладателя «Золотой пальмовой ветви» «Паразиты» Пон Джун-хо, «Боль и славу» Педро Альмодовара и «Бакурау» Жулиано Дорнелеша и Клебера Мендонсы Фильо. Их покажут в секции «Фестиваль фестивалей».

Также ОМКФ проведет масштабную ретроспективу фильмов, снятых на Одесской киностудии, приуроченную к ее 100-летию. Покажут фильмы «Молчи, грусть, молчи» Петра Чардынина, «Ягодка любви» Александра Довженко, «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева, «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского, «Формулу радуги» Георгия Юнгвальда-Хилькевича и «Настройщика» Киры Муратовой.

Подробнее программу 10-го Одесского кинофестиваля можно посмотреть здесь.

Фото: Алексей Васкевич