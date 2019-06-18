🔥Объявлены участники 10-го Одесского кинофестиваля

Всего на фестивале будет четыре программы, в которых участники поборются за главный приз – «Золотого Дюка».

Международная конкурсная программа

«Домой», реж. Нариман Алиев (Украина);

«А потом мы танцевали», реж. Леван Акин (Грузия);

«Монос», реж. Алехандро Ландес (Колумбия, Аргентина, Нидерланды, Германия);

«Королева сердец», реж. Май Эль-Тухи (Швеция, Дания);

«Тут был Саша», реж. Эрнестас Янкаускас (Литва);

«Тель-Авив в огне», реж. Самех Зоаби (Израиль);

«Человек, купивший Луну», реж. Паоло Дзукки (Италия);

«Сувенир», реж. Джоанна Хогг (США);

«Путь согласия», реж. Луо Ханьсин (Китай);

«Сиротинец», реж. Шахрбану Садат (Афганистан);

«Инициалы СГ», реж. Рания Аттие, Даниэль Гарсиа (Аргентина, Ливан, США);

«На посту», реж. Кантан Дюпье (Франция).

Национальная конкурсная программа: полный метр

«Папа – мамин брат», реж. Вадим Ильков;

«Черкассы», реж. Тимур Ященко;

«Мои мысли тихие», реж. Антонио Лукич;

«Панорама», реж. Юрий Шилов.

Национальная конкурсная программа: короткий метр

«Знебарвлена», реж. Марина Степанская;

«Ребенок», реж. Дарья Турецкая;

«Пока не станет черным», реж. Анастасия Фалилеева;

«Рождественские истории», реж. Валерия Сочивец и Филипп Сотниченко;

«В нашей синагоге», реж. Иван Орленко;

Int. Kitchen Night, реж. Аркадий Непиталюк;

«Взрослый», реж. Жанна Озирна;

«Факт-ура изменений», реж. Марина Никольчева;

«Девочка, мальчик и секрет», реж. Оксана Казьмина;

«Solitude», реж. Елизавета Смит.

Конкурс европейских документальных фильмов

«Командирка Ариан», реж. Альба Соторра;

«Привет, искусственный интеллект», реж. Изабелла Виллингер;

«Летний хоккей», реж. Розалие Когутова и Томаш Бояр;

«Потому что мы мужики», реж. Петтер Соммер и Ю Вемуд Свенсен;

«Приднестровье», реж. Анна Эборн;

«Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго», реж. Надя Парфан;

«Для Самы», реж. Ваад аль-Хатеб и Эдвард Уоттс;

«Встречи с Джимом», реж. Эдже Гер.

Вне конкурса будут показаны картины «Паразиты» Пон Чжун-хо, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Синонимы» Надава Лапида, «Бакурау» Клебера Мендонсы Фильо в программе «Фестиваль фестивалей», а также две ретроспективы: «Голливуд у моря», где покажут фильмы, снятые на Одесской киностудии, и фильмы с участием Катрин Денев, которые она представит сама.

Фото: кадр из фильма «Домой» Наримана Алиева