🔥Объявлены участники 10-го Одесского кинофестиваля

Всего на фестивале будет четыре программы, в которых участники поборются за главный приз – «Золотого Дюка».
Международная конкурсная программа
- «Домой», реж. Нариман Алиев (Украина);
- «А потом мы танцевали», реж. Леван Акин (Грузия);
- «Монос», реж. Алехандро Ландес (Колумбия, Аргентина, Нидерланды, Германия);
- «Королева сердец», реж. Май Эль-Тухи (Швеция, Дания);
- «Тут был Саша», реж. Эрнестас Янкаускас (Литва);
- «Тель-Авив в огне», реж. Самех Зоаби (Израиль);
- «Человек, купивший Луну», реж. Паоло Дзукки (Италия);
- «Сувенир», реж. Джоанна Хогг (США);
- «Путь согласия», реж. Луо Ханьсин (Китай);
- «Сиротинец», реж. Шахрбану Садат (Афганистан);
- «Инициалы СГ», реж. Рания Аттие, Даниэль Гарсиа (Аргентина, Ливан, США);
- «На посту», реж. Кантан Дюпье (Франция).
Национальная конкурсная программа: полный метр
- «Папа – мамин брат», реж. Вадим Ильков;
- «Черкассы», реж. Тимур Ященко;
- «Мои мысли тихие», реж. Антонио Лукич;
- «Панорама», реж. Юрий Шилов.
Национальная конкурсная программа: короткий метр
- «Знебарвлена», реж. Марина Степанская;
- «Ребенок», реж. Дарья Турецкая;
- «Пока не станет черным», реж. Анастасия Фалилеева;
- «Рождественские истории», реж. Валерия Сочивец и Филипп Сотниченко;
- «В нашей синагоге», реж. Иван Орленко;
- Int. Kitchen Night, реж. Аркадий Непиталюк;
- «Взрослый», реж. Жанна Озирна;
- «Факт-ура изменений», реж. Марина Никольчева;
- «Девочка, мальчик и секрет», реж. Оксана Казьмина;
- «Solitude», реж. Елизавета Смит.
Конкурс европейских документальных фильмов
- «Командирка Ариан», реж. Альба Соторра;
- «Привет, искусственный интеллект», реж. Изабелла Виллингер;
- «Летний хоккей», реж. Розалие Когутова и Томаш Бояр;
- «Потому что мы мужики», реж. Петтер Соммер и Ю Вемуд Свенсен;
- «Приднестровье», реж. Анна Эборн;
- «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго», реж. Надя Парфан;
- «Для Самы», реж. Ваад аль-Хатеб и Эдвард Уоттс;
- «Встречи с Джимом», реж. Эдже Гер.
Вне конкурса будут показаны картины «Паразиты» Пон Чжун-хо, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Синонимы» Надава Лапида, «Бакурау» Клебера Мендонсы Фильо в программе «Фестиваль фестивалей», а также две ретроспективы: «Голливуд у моря», где покажут фильмы, снятые на Одесской киностудии, и фильмы с участием Катрин Денев, которые она представит сама.
Фото: кадр из фильма «Домой» Наримана Алиева