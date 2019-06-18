🔥Объявлены участники 10-го Одесского кинофестиваля
КиноНовости

🔥Объявлены участники 10-го Одесского кинофестиваля

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 362
Главная Кино 🔥Объявлены участники 10-го Одесского кинофестиваля

Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой организаторы Одесского международного кинофестиваля объявили участников конкурсных программ. Среди них украинский фильм «Домой» Наримана Алиева, премьера которого состоялась в Каннах несколько недель назад.

Всего на фестивале будет четыре программы, в которых участники поборются за главный приз – «Золотого Дюка».

Международная конкурсная программа

  • «Домой», реж. Нариман Алиев (Украина);
  • «А потом мы танцевали», реж. Леван Акин (Грузия);
  • «Монос», реж. Алехандро Ландес (Колумбия, Аргентина, Нидерланды, Германия);
  • «Королева сердец», реж. Май Эль-Тухи (Швеция, Дания);
  • «Тут был Саша», реж. Эрнестас Янкаускас (Литва);
  • «Тель-Авив в огне», реж. Самех Зоаби (Израиль);
  • «Человек, купивший Луну», реж. Паоло Дзукки (Италия);
  • «Сувенир», реж. Джоанна Хогг (США);
  • «Путь согласия», реж. Луо Ханьсин (Китай);
  • «Сиротинец», реж. Шахрбану Садат (Афганистан);
  • «Инициалы СГ», реж. Рания Аттие, Даниэль Гарсиа (Аргентина, Ливан, США);
  • «На посту», реж. Кантан Дюпье (Франция).

Национальная конкурсная программа: полный метр

  • «Папа – мамин брат», реж. Вадим Ильков;
  • «Черкассы», реж. Тимур Ященко;
  • «Мои мысли тихие», реж. Антонио Лукич;
  • «Панорама», реж. Юрий Шилов.

Национальная конкурсная программа: короткий метр

  • «Знебарвлена», реж. Марина Степанская;
  •  «Ребенок», реж. Дарья Турецкая;
  •  «Пока не станет черным», реж. Анастасия Фалилеева;
  • «Рождественские истории», реж. Валерия Сочивец и Филипп Сотниченко;
  • «В нашей синагоге», реж. Иван Орленко;
  • Int. Kitchen Night, реж. Аркадий Непиталюк;
  • «Взрослый», реж. Жанна Озирна;
  • «Факт-ура изменений», реж. Марина Никольчева;
  • «Девочка, мальчик и секрет», реж. Оксана Казьмина;
  • «Solitude», реж. Елизавета Смит.

Конкурс европейских документальных фильмов

  • «Командирка Ариан», реж. Альба Соторра;
  • «Привет, искусственный интеллект», реж. Изабелла Виллингер;
  • «Летний хоккей», реж. Розалие Когутова и Томаш Бояр;
  • «Потому что мы мужики», реж. Петтер Соммер и Ю Вемуд Свенсен;
  • «Приднестровье», реж. Анна Эборн;
  • «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго», реж. Надя Парфан;
  • «Для Самы», реж. Ваад аль-Хатеб и Эдвард Уоттс;
  • «Встречи с Джимом», реж. Эдже Гер.

Вне конкурса будут показаны картины «Паразиты» Пон Чжун-хо, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Синонимы» Надава Лапида, «Бакурау» Клебера Мендонсы Фильо в программе «Фестиваль фестивалей», а также две ретроспективы: «Голливуд у моря», где покажут фильмы, снятые на Одесской киностудии, и фильмы с участием Катрин Денев, которые она представит сама.

Фото: кадр из фильма «Домой» Наримана Алиева

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Не стоило будить спящего лося: Дэдпул против Евровидения

10.05.2018

Успехи и провалы премьер в бокс-офисе США за...

18.06.2018

📢 Журналиста Liga.net не избивали, а оттеснили от...

24.05.2019

Наталья Влащенко на яхте, а Наталка Якимович –...

28.08.2017

🍩Зрители в эфире, Фрося и 12-летний повар: чем...

15.02.2019

«Фонд Дэвида Линча» проведет в Украине серию вечеринок

19.07.2018

Природу в онлайн: BBC и Discovery планируют создать...

08.02.2019

Депутат Береза хочет вернуть квоту на политическую рекламу...

06.11.2018

Сто лет украинской революции: что сегодня смотреть о...

29.01.2018

Это не Грибы. Юрий Бардаш запустил свой сольный...

16.11.2018