Катрин Денев
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⭐Катрин Денев станет гостьей Одесского кинофестиваля

от Telekritika
От Telekritika 110
Главная Кино ⭐Катрин Денев станет гостьей Одесского кинофестиваля

Французская актриса Катрин Денев станет специальной гостьей 10-го юбилейного Одесского кинофестиваля и представит мини-ретроспективу фильмов со своим участием.

Легендарной актрисе вручат почетного «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство. В рамках фестиваля будет показана ретроспектива из трех самых знаковых фильмов в карьере Денев. Кроме того, актриса проведет мастер-класс.

Катрин Денев – обладательница двух «Сезаров» за лучшую женскую роль. Ее профессиональный дебют состоялся в мюзикле Жака Деми «Шербурские зонтики», который был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Кроме Деми, актриса снялась в фильмах Франсуа Трюффо, Франсуа Озона, Леоса Каракса, Жана-Пьера Мельвилля, Романа Полански, Аньес Варды и др.

Напомним, 10-й Одесский кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля. Среди специальных гостей фестиваля также будет актриса Роуз Макгоуэн («Планета страха»).

Фото: Getty Images

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