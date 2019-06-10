⭐Катрин Денев станет гостьей Одесского кинофестиваля

Легендарной актрисе вручат почетного «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство. В рамках фестиваля будет показана ретроспектива из трех самых знаковых фильмов в карьере Денев. Кроме того, актриса проведет мастер-класс.

Катрин Денев – обладательница двух «Сезаров» за лучшую женскую роль. Ее профессиональный дебют состоялся в мюзикле Жака Деми «Шербурские зонтики», который был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Кроме Деми, актриса снялась в фильмах Франсуа Трюффо, Франсуа Озона, Леоса Каракса, Жана-Пьера Мельвилля, Романа Полански, Аньес Варды и др.

Напомним, 10-й Одесский кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля. Среди специальных гостей фестиваля также будет актриса Роуз Макгоуэн («Планета страха»).

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