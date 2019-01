⚡«Черная пантера» VS «Зеленая книга»: полный список номинантов на «Оскар»

«Телекритика» публикует полный список номинантов на 91-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар», в рамках которой наградят фильмы 2018 года.

Лучший фильм года:

«Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась», «Власть»

Лучшая режиссура:

Спайк Ли («Черный клановец»), Альфонсо Куарон («Рома»), Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Адам Маккей («Власть»)

Лучшая мужская роль:

Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Брэдли Купер («Звезда родилась»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Махершала Али («Зеленая книга»), Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиот («Звезда родилась»), Сэм Рокуэлл («Власть»)

Лучшая женская роль:

Ялица Апарисио («Рома»), Леди Гага («Звезда родилась»), Гленн Клоуз («Жена»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Оливия Колман («Фаворитка»)

Лучшая женская роль второго плана:

Эми Адамс («Власть»), Марина де Тавира («Рома»), Реджина Кинг («Если бы Бил-стрит могла говорить»), Эмма Стоун («Фаворитка»), Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Лучший оригинальный сценарий:

«Фаворитка», «Рома», «Первая реформатская церковь», «Зеленая книга», «Власть»

Лучший адаптированный сценарий:

«Баллада Бастера Скраггса», «Сможете ли вы меня простить?», «Черный клановец», «Если бы Бил-стрит могла говорить», «Звезда родилась»

Лучший анимационный полнометражный фильм:

«Суперсемейка 2», «Остров собак», «Ральф против интернета», «Человек-паук: Через вселенные», «Мирай из будущего»

Лучшая музыка:

«Черная пантера», «Черный клановец», «Остров собак», «Если бы Бил-стрит могла говорить», «Возвращение Мэри Поппинс»

Лучшая песня:

All the stars («Черная пантера»), Shallow («Звезда родилась»), I’ll fight («RBG»), The place where lost things go («Возвращение Мэри Поппинс»), When a cowboy trades his spurs for wings («Баллада Бастера Скраггса»)

Лучший фильм на иностранном языке:

«Капернаум» (Ливан), «Рома» (Мексика), «Холодная война» (Польша), «Работа без авторства» (Германия), «Магазинные воришки» (Япония)

Лучшая работа художника-постановщика:

«Черная пантера», «Возвращение Мэри Поппинс», «Рома», «Фаворитка», «Первый человек»

Лучшая операторская работа:

«Холодная война», «Рома», «Фаворитка», «Звезда родилась», «Работа без авторства»

Лучший звук:

«Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Первый человек», «Рома», «Звезда родилась»

Лучший анимационный короткометражный фильм:

Animal Behaviour, Bao, Late Afternoon, One Small Step, Weekends

Лучший художественный короткометражный фильм:

Detainment, Fauve, Marguerite, Mother, Skin

Лучший монтаж:

«Власть», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Фаворитка»

Лучшие визуальные эффекты:

«Мстители: война бесконечности», «Кристофер Робин», «Первый человек», «Первому игроку приготовиться», «Соло»

Лучший документальный полнометражный фильм:

RBG, Free Solo; Hale Country This Morning, This Evening; Minding the Gap; Of Fathers and Sons

Лучший документальный короткометражный фильм:

Black Sheep, End Game, A Night at the Garden, Lifeboat, Period. End of Sentence

Лучший дизайн костюмов:

«Баллада Бастера Скраггса», «Черная пантера», «Фаворитка», «Мэри Поппинс возвращается», «Мария — королева Шотландии»

Лучший звуковой монтаж:

«Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Первый человек», «Рома», «Тихое место»

Лучший грим:

«На границе миров», «Власть», «Мария — королева Шотландии»

Фото: «Зеленая книга», Arthouse Traffic