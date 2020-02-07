Бокс-офис: «Джентльмены» круче «Плохих парней»    

На прошедшем уик-энде (30 января – 2 февраля 2020 года) украинское кино установило новый рекорд в прокате – в кинотеатрах одновременно показывали 7 украинских фильмов (из 30-ти). Хотя не все из них могут похвастаться высокими сборами.

Первым фильмом, который взорвал украинский бокс-офис, стала новая криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» с Меттью Макконахи в главной роли. На премьерных выходных картина собрала 16 016 674 грн ($644 534). Смотреть ли возвращение режиссера к своим корням, которое так долго ждали поклонники «Большого куша» и «Карт, денег и двух стволов» – читайте в нашей рецензии.

Тем не менее прошлые триумфаторы — «Плохие парни навсегда» — собрали гораздо больше денег на первой неделе – 25 859 040 грн ($1 062 846). На данный момент фильм сместился на вторую позицию с 11 215 859 грн ($451 342).

Один из главных претендентов на «Оскар» – военная драма «1917» от Сэма Мендеса также вышла в прокат. Фильм стал фаворитом нескольких прошедших кинопремий, включая BAFTA, победители которой часто перекликаются с «Оскаром». Лента заняла третье место и заработала 7 119 329 грн ($286 492).

Еще один кандидат на престижную кинопремию в нескольких номинациях – «Маленькие женщины» от режиссера Греты Гервиг. Драма является восьмой экранизацией одноименного романа Луизы Мэй Олкотт, в котором снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, восходящая звезда Тимоти Шаламе и другие. Тематика и атмосфера фильма схожа с другими экранизациями мировой классики вроде «Грозового перевала», «Джейн Остин» и «Гордости и предубеждения». Сборы картины составили 3 954 358 грн ($159 129).

Также с 30 января в украинский прокат вышел неполиткорректный комедийный экшн «Наши Котики» от режиссера Владимира Тихого. События фильма происходят в 2014 году в разгар гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. Картина собрала 3 336 064 грн ($134 248).

«Дулиттл» с Робертом Дауни Младшим опустился на шестую позицию. На четвертой неделе фильм получил 2 772 531 грн ($111 571), а общая касса составила 62 208 914 грн ($2 610 529).

На третьей неделе сборы украинской трагикомедии «Мої думки тихі» почти не уступали премьерному уик-энду. Они составили 1 443 005 грн ($58 069) на 15 000 зрителей. За все время лента собрала более 7,2 млн грн, в кинотеатрах ее посмотрели 77 000 зрителей.

Десятку закрыли две анимации: «Барашек Шон: Фермаггедон» с 933 747 грн ($37 575), «PlayMobil: фильм» с 840 007 грн ($33 803) и «Джуманджи: новый уровень» с 658 367 грн ($26 494).

Лента «Экс» Сергея Лысенко продолжает показывать неутешительные сборы. Не блеснув на старте, картина во второй прокатный уик-энд собрала на 86% меньше средств. Вполне возможно, что по этой причине «Экс» не задержится долго в кинотеатрах.

Фото: кадр из фильма «Джентльмены»

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