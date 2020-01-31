Смеемся смерти в лицо: рецензия на фильм «Наши Котики»

C 30 января в украинский прокат вышел неполиткорректный комедийный экшн «Наши Котики» от режиссера Владимира Тихого. О чем патриотический фильм и стоит ли его смотреть – читайте в нашей рецензии.

События фильма происходят в 2014 году в разгар гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования и на территории почти не ориентируется.

Стоит обратить внимание на то, что создатели фильма позиционируют его как «неполиткорректную комедию», что не совсем так. Большинство действий в картине можно расценивать скорее как сатиру на АТО, которую показывают под музыку из «Шоу Бенни Хилла». Любителям околожанровой тематики в духе «Смерть Сталина» – однозначно стоит смотреть. Но если вы чувствительны к теме войны, стоит быть менее критичным во время просмотра, так как фильм действительно на любителя и не подразумевает глубокой проблематики.

Повествование ведется от лица главных героев – добровольцев АТО, у которых кодовые имена Грин (Станислав Бжезинский), Лето (Дмитрий Тубольцев) и Профессор (Петр Микитюк). Все бы ничего, но они ничего не понимают в военной тактике и к ним весьма поверхностно относятся по прибытию на Донбасс. Тем не менее именно они становятся центром практически всех героических сражений.

Однако иногда все переходит из крайности в крайность: к примеру, создается впечатление, что Грин приехал на фронт под давлением родителей, так как он постоянно воодушевленно с ними разговаривает по телефону во время взрывов и делает селфи на месте боя, хотя при этом очень боится происходящего вокруг. У Лета же абсолютно благие и прозрачные цели – защитить свою страну от оккупантов, и именно к этому персонажу возникает наибольшая симпатия. Так как Лето показывает свой искренний патриотизм и самоотверженность, а также пугающую храбрость и мотивационные речи. Кроме того, через его восприятие и его действия мы понимаем ту абсурдность ситуации, которую нам хотят донести создатели. К примеру: Лето приехал добровольцем в АТО, а его закрепляют за базой, где не только ничего не происходит, но и кодовое название которой «Туалет».

Журналистка Оля, которая присоединилась к нашим героям, в фильме также показана с юмором. Так, она прячется за коровой и по телефону рассказывает коллегам о сенсации, пытается взять комментарий у оккупантов и чаще всего мешает персонажам идти к своей цели.

По сценарию также есть особенности: сюжет имеет несколько пиковых моментов и лирических отступлений, из-за чего зритель иногда теряется. Моментами кажется, что структура фильма не очень логична и сценаристы просто пытались добить хронометраж. К примеру, начало и конец фильма выглядят так, будто это две абсолютно разные ленты. Более того, концовка намекает на то, что фильм частично основан на реальных событиях. И это частично правда, так как Дмитрий Тубольцев по сути играл сам себя: он актер Молодого театра, который в 2014 году воевал в составе Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».

Но если честно, данный жанр и не подразумевает особой логики, так что упустим этот момент. Фильм имеет довольно специфическую жанровую айдентику, и вполне возможно, что отдельные сцены будут неприемлемыми для некоторых зрителей. Что и понятно: юмор, базирующийся на войне – это довольно скользкая тема. Тем не менее картина поднимает наболевшие темы: Минские договоренности, язык ненависти, отношения военных между собой, журналистика на тле военных действий и многое другое. Фильм «Наши Котики» вносит определенное разнообразие в жанровую палитру украинского кино, пусть и не всем он приглянется.

Относительно истории «Котиков» – изначально создатели планировали снять игровой мини-сериал «Блиндаж» для показа на телевидении, но каналы не были уверены, зайдет ли такой формат зрителям. Однако позже Госкино и Украинский культурный фонд поддержали данную идею и дали зеленый свет на съемки полнометражной картины.

Режиссер фильма «Наши котики» – Владимир Тихий известен по драме «Зелена кофта» и нестандартной комедии «Баба Прися». В продюсерский состав вошли Марко Супрун и его супруга – Ульяна Супрун.

Фото: постер фильма «Наши Котики»

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