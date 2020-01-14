«Иди и смотри»: при поддержке УКФ реализовано 145 проектов аудиовизуального сектора

В 2019 году программа «Усиление мощности украинского аудиовизуального сектора» включала пять лотов: поддержку аудиовизуального сектора на этапе сценарной разработки и препродакшена; образовательные проекты в аудиовизуальном секторе; продакшен и постпродакшен украинского телепродукта; продакшен и постпродакшен игровых, неигровых и анимационных фильмов; продвижение национального аудиовизуального сектора.

Благодаря поддержке фонда реализовано 67 проектов девелопмента сценариев, 16 проектов сектора образования, 13 проектов телепродукта, 41 проект продакшена и 8 промопроектов.

Топ 5 областей по количеству поданных проектов и подписанных соглашений в рамках программы «Усиление мощности украинского аудиовизуального сектора»

подано подписано Киевская 39 5 Одесская 26 5 Львовская 21 5 Харьковская 18 4 Днепропетровская 16 5

Масштабным оказался поддержанный УКФ кинофестиваль Lampa.doc, в рамках которого летом 2019 года в семи городах Украины и в польской Варшаве в «залах» под открытым небом в культурных и исторически интересных локациях популяризировалось украинское документальное кино, а для подростков – еще и история кино и ленты о проблемах защиты экологии.

Промо «Толока» вызвало оживление культурной жизни на территории, где продолжается война за Украину – в зоне проведения Операции Объединенных Сил. В прифронтовых городах, на военных базах, в штабах и медицинских госпиталях произошло всего 26 кинопоказов «Толоки» общение съемочной группы с военными и гражданским населением сопровождалось лекциями по истории Украины.

Среди поддержанных УКФ прошлогодних проектов – многие патриотически-просветительские от продакшена комедийного фильма «Наши котики» (про 2014 год, разгар войны, когда инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на восток, а на позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания) – до телесериала «Доброволец», в котором боец возвращается из АТО и борется в родном Киеве против террористов, готовящих взрыв на Крещатике…

Кстати, фильм «Наши котики» будет среди первых украинских фильмов, открывающих сезон 2020 – его премьеру в кинотеатрах запланировали на 30 января.

Уникальным является сценарий «1000 снопов ветра», прописанный при содействии УКФ. Украинский режиссер, сценарист и актер Иван Миколайчук, к сожалению, оставил незавершенными много замыслов. Среди них – идея кинокартины «1000 снопов ветра». Кинооператор Юрий Гармаш реконструировал истории, рассказанные Миколайчуком – они и стали основой сценария будущего полнометражного художественного фильма – в стилистике мифопоэтического кино, с соблюдением его неповторимой философии.

Ukraïner: The Movie – телепродукт, созданный #ЗаПідтримкиУКФ, рассказывает зрителям историю традиционной и повседневной жизни наиболее неизвестной страны европейского континента. В основе фильма шесть историй героев из разных уголков Украины – об их жизни и быте, ремесле и искусстве, интересных инициативах и культуре. Они совершенно разные, и разные их миры, впрочем, эта разность и объединяет страну в единый узор общей культуры… Премьера Ukraïner: The Movie состоялась одновременно в 11 городах.

Интересная анимация, созданная при поддержке фонда – «Война, изменившая Рондо». Анимационный фильм по одноименной книге рассказывает о войне, которая не имеет сердца, но касается абсолютно каждого. Вдумчивая беседа с детьми, которая не травмирует, а помогает понять, что происходит и как с этим бороться, чтобы вернулся мир.

В конце концов, интересным и оригинальным является постпродакшен «Рози: фильм-кабаре». Это полнометражный документальный мюзикл, отражающий деятельность актрис музыкально-театрального проекта Dakha Daughters. Фильм предлагает новый способ сочетания искусства кино и музыки в особом языке экспрессивного музыкального монтажа – изобретенного, чтобы воссоздать мир героинь, в котором между музыкой, сценой и жизнью нет предела.

Уникальным для Украины стал опыт поддержки проектов еще на этапе девелопмента. Реализуя проекты совместно с фондом, участники могли создавать презентационный пакет будущей кинопродукции – от кастинга на роли и тизера до создания пилотной серии. Первыми возможностью снять «пилот» воспользовались создатели детективного сериала «Поліціянтки». Кстати, сериал во многом среди первых – в частности, сопровождается социальной кампанией, посвященной женщинам-полицейским, и ставит вопрос гендерного равенства в обществе.

Одним из приоритетов фонда стало инвестирование в образование, которое способствует развитию аудиовизуального сектора: мастер-классов, учебных онлайн-программ и других проектов, часть из которых не ограничивалась теорией, но и предоставляла возможности практической реализации изученного. Так, продуктивным стал проект «Terrarium Интенсив» – программа лекций и практических занятий для сценаристов, работающих над идеями к коротким и полнометражным фильмам. Участники программы, отобранные на конкурсной основе, получили возможность пройти практическое обучение по разработке сценариев. Лекции ведущих деятелей украинского кинематографа, выполненные задания от лекторов, а после – практические занятия, и в результате – тексты участников проекта уже готовы к питчингам и международным воркшопам.

Среди интересных деталей проектов, которые поддержаны УКФ – не только создание сценариев, а и их лицензированные переводы на иностранные языки – украинскую культуру должны знать в мире, а очень важен перевод, где учтено создание международных копродукций.

Продукты аудиовизуального сектора, которые были поддержаны

Продукт Количество реализованных проектов Сценарий 56 Кинопродакшен 40 Телепродакшен 14 Препродакшен 12 Образовательная программа 10 Фестиваль 6 Продакшен анимации 4 Промокампания 2 VR- или AR-продукт 1 Всего 145

На 2020 год Министерство культуры, молодежи и спорта выделило Украинскому культурному фонду бюджет, равный прошлогоднему – 700 млн грн. Однако распределяться он будет иначе – и деньги на финансирование кинопроектов концентрируются в Госкино.

Доля аудиовизуального сектора в проектах УКФ будет уменьшена – Фонд будет поддерживать проекты новейших мультимедийных технологий, теле- и радиовещания, продвижения за рубежом. Акцент – на научно-познавательный, культурно-художественный и социальный контенты.

Подача проектных заявок на 2020 год продолжается до 15 января.

По материалам Украинского культурного фонда

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!