Наперегонки со временем: рецензия на фильм «1917»

Сэм Мендес признался, что давно хотел снять подобное кино, но лишь недавно почувствовал: пришло подходящее для этого время. Будучи одним из тех, кто снимал фильмы о Бонде («007: Координаты “Скайфолл”» и «007: Спектр»), он смог получить в собственное распоряжение необходимые ресурсы. Но важнее всего – рядом с ним оказались талантливые люди, способные воплотить в жизнь все задуманное. Во главе этого списка – оператор Роджер Дикинс, получивший в 2018 году свой первый «Оскар» за «Бегущего по лезвию 2049».

Нет, «1917» – не рядовой фильм о Первой мировой войне. И уж тем более это не спланированный поход за бесчисленными победами в наградном сезоне. Перед нами простая история, которую было действительно сложно снять – создатели сами поставили себя в трудное положение, запланировав однокадровое повествование. Данный прием – чистый восторг для любого зрителя, даже самого искушенного. Труд – поистине титанический, что становится понятно не только при непосредственном просмотре, но и благодаря появившимся в Сети материалам о съемках (посмотрите, не пожалеете). Гениальная операторская работа Дикинса подкрепляется всегда уместной музыкой Томаса Ньюмана и, разумеется, спецэффектами, что обеспечило полное погружение в происходящее до наступления финальных титров.

Полгода актеры и остальные участники проекта готовились к съемкам, чтобы явить миру технически идеальную картину, в которой продумана каждая мелочь: ни разу не возникало ощущения, будто все не взаправду (а мне довелось подышать пропитанным безнадегой воздухом на Донбассе). Из-за плавного движения камеры вместе с героями порой напрашиваются сравнения с компьютерной игрой, когда ты вначале получаешь задание, а затем тут же отправляешься вперед для достижения цели. В данном случае – нужно доставить послание отрезанному от связи батальону, предупредив о заранее спланированном отходе и последующей атаке противника. Главными врагами становятся не только немцы, но и быстротечное время. Закат, ночь и рассвет – это все, что отделяет братьев по оружию от неминуемого разгрома. Закат, ночь и рассвет – также дополнительная возможность для создателей поупражняться в визионерском мастерстве, что вылилось в череду изумительных сцен.

Сама история охватывает примерно 8 часов – каждая минута была не на вес золота, но стоила сотен человеческих жизней. Все, оказавшиеся на волоске от смерти из-за ловушки немцев, – юнцы и мужчины, которых дома ждут родители, братья и сестры, любимые и дети. 1917-й стал годом (к сожалению, уместнее писать «одним из тех годов»), когда ради благополучия дома они были вынуждены отправиться на войну, надеясь не только на победу, но и на возвращение к своим родным. Все это не теряет актуальности и по сей день в других конфликтах, с другим оружием, с другими принципами ведения войны.

Мог ли Сэм Мендес сделать эпическое кинополотно с бесконечными взрывами и реками крови? Мог, но он пошел другим путем, не допустив нивелирования плюсов изначальной задумки. На первый план выходят жизни двух простых солдат, тогда как все остальное – остается за кадром. И это сработало – никакого распыления на события, происходящие даже за холмом поблизости или позади. Перед нашими глазами только главные герои и их тернистый путь, пролегающий через окопы, воронки, грязь и кирпичное крошево некогда красивых мирно стоящих домов.

Неотъемлемая составляющая удачной картины – убедительно играющие актеры, и здесь также впору говорить о победе. Главные роли сыграли Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чапмен – отнюдь не звезды, но оба справились с перевоплощениями. Колоритные Колин Ферт, Эндрю Скотт, Марк Стронг и Бенедикт Камбербэтч получили не так много экранного времени, поэтому не перетягивали одеяло на себя. Как итог: в центре внимания остаются молодые солдаты – ничто не отвлекает от их миссии, которая в любой момент может быть прервана шальной пулей, ножом, растяжкой или прилетом артиллерийского снаряда неподалеку.

После просмотра приходит осознание, что герои киноленты олицетворяют собой саму жизнь – ради следующего вздоха нужно двигаться вперед, преодолевать препятствия, терять и находить. Смерть дышит если не в лицо, то в затылок – но разве от этого легче? Мендесу в «1917» удалось показать это движение вперед, показать, не забывая про мимолетные мелочи (любой вынужденный шаг героев в сторону от поставленной цели – оправдан). Разумеется, удача на линии фронта должна быть возведена в абсолют, чтобы ты сам не примкнул к числу павших.

«1917» – пример того, насколько совершенной может быть простота. К сожалению, этой же простоте перманентно не хватало глубины, чтобы по-настоящему захватить при просмотре сюжетом, а не только атмосферной картинкой.

Фото: кадр из фильма

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