Контент WarnerMedia появится на YouTube TV

WarnerMedia и YouTube TV заключили дистрибьюторское соглашение, пишет Advanced Television.

Согласно сделке, весь контент, который производит корпорация WarnerMedia, включая фильмы и сериалы от каналов HBO и Cinemax будет доступен на видеоплатформе. Таким образом, на YouTube TV можно будет посмотреть и ТВ-стриминг, и видео по запросу телеканалов сети: TBS, TNT, truTV, CNN, HLN, фильмы Turner Classic, Adult Swim и Cartoon Network.

Также в рамках нового соглашения YouTube TV обязался распространять контент новой платформы HBO Max, которая запустится весной 2020-го.

«По мере того, как медиапотребление пользователей постоянно развивается и рынок становится все более динамичным, наша цель остается неизменной, а именно — сделать портфолио телевизионных сетей WarnerMedia максимально доступным», — отметил президент дистрибуции WarnerMedia Рич Уоррен.

В каталог фильмов HBO входит «Большая маленькая ложь», «Мир дикого Запада», «Барри», «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Секс в большом городе» и другие.

Напомним, в библиотеке HBO Max будет представлено 10 тыс. часов контента, в том числе сериалы «Друзья», «Теория большого взрыва», «Южный Парк», кинофильмы производства Warner Bros., экранизации DC Comics, а также полный каталог HBO.

Фото: unsplash

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