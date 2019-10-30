Самый дорогой стриминговый сервис HBO Max стартует в мае 2020-го

На момент запуска на HBO Max будет представлено 10 тыс. часов контента, в том числе сериалы «Друзья», «Теория большого взрыва», «Южный Парк», кинофильмы производства Warner Bros., в том числе экранизации DC Comics, а также полный каталог HBO.

Каталог сервиса будет насчитывать 1,8 тыс. полнометражных фильмов, а также 31 оригинальный сериал. Об этом 29 октября сообщил на презентации сервиса генеральный директор компании WarnerMedia (владелец видеосервиса) Джон Стэнки (John Stankey). «Телекритика» предлагает ознакомится с деталями на основе публикаций The Hollywood Reporter и Variety.

На HBO Max будут выходить оригинальные проекты компании: спецэпизоды мультсериала «Время Приключений» под общим названием Distant Lands, анимационный сериал по вселенной «Гремлинов», три сериала по вселенной комиксов DC (DC Super Hero High, Doom Patrool и Green Lantern) и др. На сервисе появятся все эпизоды мультсериала «Рик и Морти» (делит права вместе с Hulu), а также он заберёт у Netflix сериал «Друзья». У сервиса также есть эксклюзивные права на трансляцию «Южного парка» и «Теорию большого взрыва». Анонсировано показ научно-фантастического сериала от Ридли Скотта «Воспитанные волками». Среди эксклюзивов также можно будет выделить сериал по «Дюне», сериал про Зеленого Фонаря, Tokyo Vice от Майкла Манна, проект с героями Looney Tunes от Роберта Земекиса, новая картина Стивена Содерберга с Мэрил Стрип, продолжение «Сплетницы» и «Призрачный патруль». Кроме того, HBO станет первой платформой, получившей права на стриминг аниме Хаяо Миядзаки.

Также на презентации было объявлено о новом приквеле «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» от Джорджа Мартина и Райана Кондала, который будет представлен на HBO и HBO Max, о котором «Телекритика» сообщила отдельно.

Основой для видеосервиса будет служить телеканал HBO с его современными и классическими ТВ-шоу, а также готовящимися к производству сериалами. Эксклюзивные шоу будут объединены под брендом Max Originals. Среди них анимационный детский сериал «Маленькая Эллен» и экранизация романа Мадлен Миллер «Цирцея», который, как пишет The Hollywood Reporter, призван помочь HBO Max привлечь пользователей вне основной аудитории HBO. Также будут новые шоу от Элизабет Бэнкс, Иссы Рей и Минди Калинг.

Помимо контента HBO на платформе будет доступен контент телеканалов The CW, CNN, Cartoon Network, компании WarnerBros, New Line, DC Entertainment и других. Среди фильмов в первый год в подборку войдут все части франшиз «Матрица», «Хоббит» и «Властелин колец», а также все картины DC Entertainment за последние 10 лет (включая Бетмена и Супермена).

Председатель совета директоров WarnerMedia Роберт Гринблатт (Robert Greenblatt) признал, что библиотека HBO Max хоть и значительная, но все же меньше, чем у существующих стриминговых сервисов. Он назвал это частью стратегии, направленной на более персонализированное предложение. «Когда мы исключаем невостребованный контент, то от этого наше предложение смотрится только выгоднее», – убежден он.

В течение следующих трех лет WarnerMedia потратит $4 млрд на формирование библиотеки контента HBO Max, и эта сумма не включает в себя инвестиции в технологическую инфраструктуру, маркетинг и привлечение подписчиков, пишет The Hollywood Reporter.

Конгломерат AT&T (материнская компания WarnerMedia) предложит бесплатную подписку на HBO Max своим абонентам, подписанным на телеканал HBO, — их насчитывается 10 млн. Это обеспечит основу для роста видеосервиса на период до 2025 года. По прогнозам AT&T, за первые пять лет с момента запуска видеосервис сможет суммарно привлечь от 75 до 90 млн подписчиков в США, странах Латинской Америки и в Европе, из них 50 млн будут пользователями в США. Параллельно обсуждается возможность подписки на HBO Max для абонентов других кабельных операторов. По заявлению WarnerMedia, в ​​2021 году HBO Max в дополнение к подписной модели запустит услугу AVoD — доступ к некоторым фильмам и сериалам после просмотра рекламы. Также в планах видеосервиса прямые трансляции и интерактивный контент.

В начале октября сообщалось, что WarnerMedia назначила топ-менеджмент HBO Max. Руководить стриминговым сервисом будет Тони Гонсалвес (Tony Goncalves) — прежде генеральный директор компании Otter Media, которая является дочкой WarnerMedia.

Отметим, стоимость подписки на HBO Max – самая высокая среди других сервисов. Стоимость подписки на Apple TV+ составит $4,99 в месяц (запуск состоится 1 ноября), Hulu — $5,99 (с рекламой) и $11,99 (без рекламы), Disney Plus — $6,99, Amazon Prime Video — от €5,99 ($6,6), на Netflix — от €7,99 (около $8,8) в месяц. The Hollywood Reporter отмечают, что стоимость HBO Max аналогична цене подписки на телеканал HBO у кабельных операторов США, но количество контента в HBO Max будет больше.

Фото: pixabay

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