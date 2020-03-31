Контент Quibi: триллеры, мультфильмы, черные комедии и новости

Как сообщалось ранее, новая стриминговая платформа Quibi будет запущена 6 апреля 2020 года. Издание variety.com анонсировало выход нескольких сериалов, а журналисты newsweek.com поинтересовались у Джеффри Катценберга, будет ли сервис освещать предвыборную гонку.

Отвечая на вопрос, будет ли Quibi освещать предвыборную гонку и деятельность президента Дональда Трампа, как это делают MSNBC или Fox News, Джеффри Каценберг ответил: «Мы планируем выпуск новостей, однако вся поданая информация будет освещаться беспристрастно и основываться только на фактах».

Также он подчеркнул, что еще на ранних этапах работы над сервисом он и генеральный директор Мег Уитмен, решили, что на Quibi политических шоу, как таковых, не будет.

«Отдавать предпочтение той или иной политической силе — нормально, однако мы создавали платформу для всех. Это нейтральная территория. Мы не делаем политических шоу», — подчеркнул он. «Создатели контента, конечно, могут высказывать свое мнение касательно политики, но это не будут шоу о политике».

В свою очередь журналисты variety.com выяснили, какого рода контент будет транслироваться. Сервис покажет анимационную комедию «God’s Assistant, Emily» от автора «Умерь свой энтузиазм» Стива Леффа и триллер «Holland Park» от сценаристки «Открытия ведьм» Кейт Брук. Также зрители увидят сериал от режиссера Гильермо дель Торо, черную комедию под названием «Peaches» от автора «Блудного сына» Лауриэль Маргер, подростковую драму «Beware That Girl» по сюжету одноименной книги Терезы Тотен.

Напомним: ранее стало известно, что Quibi привлек еще $750 млн. Также новому продукту дали оценку эксперты: Коротко и ясно: что ожидает новый стриминг Quibi?

Фото: Телекритика

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