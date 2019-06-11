👀Хоррор от Спилберга, сериалы по 10 минут: чем удивит новый видеосервис Quibi

Quibi (сокр. от Quick bites) – мобильная потоковая видеоплатформа, о создании которой объявили в августе прошлого года. Менее чем за год компания сумела привлечь около $1 млрд от инвесторов и планирует привлечь столько же этой осенью. На конференции Produced By Катценберг и Уитмен рассказали об особенностях платформы и ценовой политике компании.

Во-первых, при запуске сервис будет иметь два варианта подписки. Первый будет стоить $4,99 с одним рекламным роликом перед каждым сегментом видео – 10-секундным объявлением, если видео менее 5 минут, и 15-секундной рекламой для 5–10-минутных видео. Опция без рекламы будет стоить $7,99.

Во-вторых, хронометраж сериалов будет от двух до четырех часов, которые поделят на серии продолжительностью не более 10 минут. Катценберг приводит в пример структуру бестселлеров Дэна Брауна: «Толстая 500-страничная книга, если она составлена из коротких глав по пять страниц, легче и быстрее читается». Создатели считают, что пользователи Quibi смогут смотреть короткие серии на мобильных устройствах между делом в течение дня, например, во время перерыва на работе.

В-третьих, Уитмен рассказала, что в течение первого года будет доступно около 7000 единиц контента. Созданием продукции для сервиса займутся Гильермо Дель Торо, Сэм Рейми, Джейсон Блюм, Стивен Спилберг и Антуан Фукуа. Спилберг пишет сценарий к эпизодам хоррор-сериала Spielberg’s After Dark, который будет доступен зрителям только после полуночи. Продюсер Джейсон Блум разрабатывает проект под названием Wolves and Villagers, который описали как «Роковое влечение 2.0». Фукуа снимет «#Freerayshawn» – современную вариацию «Собачьего полдня». Насчет проектов других авторов пока нет информации.

Еще одной особенностью можно назвать владение контентом, которое будет иметь две вариации. Первые семь лет права на сериалы в особенном сегментированном варианте будут принадлежать исключительно Quibi, а спустя два года создатель проекта сможет единолично владеть продуктом и продавать его по всему миру в полноформатном режиме.

Quibi стартует 6 апреля 2020 года.

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Фото: Gage Skidmore